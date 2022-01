Angers renverse Troyes

Angers (3-5-2) : Petković - Manceau, Is. Traoré, Ba. Mendy - Cabot (Capelle, 74e), Bentaleb (Fatar, 90e+1), Fulgini, Mangani, Pereira Lage - B. Brahimi, Ninga (Taïbi, 84e). Entraîneur : Gérald Baticle.



Troyes (3-5-1-1) : Gallon - Salmier, Palmer-Brown, Biancone - El Hajjam (Mama Baldé, 46e), Tardieu, Chavalerin, Chambost (Dingomé, 81e), Abdu Conté - Domingues (Mo. Camara, 74e) - Gerson Rodrigues. Entraîneur : Bruno Irles.

ESTAC, tu craques.Privé de ses quelques internationaux africains encore en course pour remporter la CAN (Bahoken, Ebosse, Boufal, Ounahi), Angers s'est tout sauf cassé la tête pour ravir les trois points à Troyes (2-1), et revenir au douzième rang.Partisan de la domination territoriale, le SCO se fait pourtant surprendre sur une contre-attaque clinique. Relancé par Bruno Irles, Brandon Domingues traîne dans la surface et marque dans le but vide, malgré l'arrêt de qualité de Petković devant Gerson (). Mais Angers a déjà renversé des scores dans sa vie. Et contre des Troyens naïfs dans leur surface, quoi de mieux que d'user de verticalité et d'y mettre ses joueurs percutants en condition de un contre un.Dans un premier temps, Bilal Brahimi dépose deux fois Yoann Salmier sur la même action, avant de passer l'épaule au bon moment pour obtenir le penalty. Aucun problème pour le spécialiste maison en l'absence de Boufal, Thomas Mangani (). Dix minutes plus tard, le régulateur angevin se retrouve au même endroit, et exécute - là-aussi - la sentence plein centre, après une bavure de Biancone sur Pereira Lage (). Son dix-neuvième coup de pied de réparation validé de suite toutes compétitions confondues, avec 95% de réussite. Trop esseulé côté troyen, Gerson Rodrigues aura été à l'origine de la moitié des situations de l'ESTAC (dix), en vain pour extirper les siens d'une inquiétante seizième place et d'un rythme de potentiel relégué.Heureusement (ou pas), Metz se profile.