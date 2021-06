Angers et le Paris FC impliqués dans un transfert illégal

AL

Angers et le PFC dans la nasse. Interdit de recrutement par la FIFA dans une affaire de transfert-relais présumé puis un temps relaxé , l'Angers SCO peut tirer sa tête des mauvais jours. Et le Paris FC avec. Ce mardi, la FIFA a rendu public les conclusions de son rapport d'enquête, déboutant du même coup le club angevin de sa présomption d'innocence et renforçant la procédure disciplinaire à son encontre.Acheté 250 000 euros par le SCO au Paris FC en août dernier juste après y avoir signé son premier contrat pro, Kevin Bemanga avait joué toute la saison 2019-2020 à... Xerez, ancien pensionnaire de Liga désormais en quatrième division espagnole. Or, les règlements de la FIFA stipulent qu'un joueur ne peut être transféré à deux reprises dans un délai de 16 semaines. Le contrat professionnel signé à Paris aurait ainsi été conclu dans le but de tordre le cou aux indemnités de formations. En effet, celles-ci doivent être payées par un club aux anciennes équipes du joueur. Si le PFC s'est acquitté de 120 000 euros, il aurait évité à Angers de payer 340 000 euros en servant de plateforme relais. Tout ça pour priver les clubs espagnols formateurs du joueur de 180 000 euros, puisque leur intention n'aurait jamais été de faire jouer Bemanga en réalité.Si le SCO se défend d'avoir été au courant de la manœuvre et dit avoir «» sans connaître son passé, la FIFA affirme que le joueur n'a jamais disputé de match de préparation avec le deuxième club de la capitale. Leangevin a même tenté d'expliquer que les indemnités versées au PFC (prix du transfert + pourcentage à la revente) allaient de toute façon supplanter les indemnités de formation dûes aux membres du cercle.En conclusion, l'amende de 30 000 francs suisse et l'interdiction de recrutement pour cet été sont maintenues, en attendant le verdict final dans les prochaines semaines.