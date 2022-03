Andreï Chevtchenko va héberger des enfants ukrainiens chez lui à Londres

AEC

Chez-chenko.La légende ukrainienne Andreï Chevtchenko va héberger des enfants réfugiés dans sa propre maison de Londres et aider 150 autres à s'installer au Royaume-Uni. Une décision qui s’inscrit dans la campagne « Homes for Ukraine » lancée par le gouvernement britannique qui a pour but d'inciter et d'encourager les résidents à reloger les réfugiés si possible. Plus de 90 000 personnes ont manifesté leur intérêt pour ce programme.Parmi elles évidemment, Andreï Chevtchenko, qui a pris la parole à de nombreuses reprises dans les médias internationaux afin d’informer sur les vérités de l’invasion russe en Ukraine , explique l’ancienne star de la Zbirna à ITV.