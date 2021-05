Ander Herrera, le soldat dont le PSG a besoin

Second couteau assumé, Ander Herrera n’en est pas moins l’un des joueurs les plus utilisés par Thomas Tuchel puis Mauricio Pochettino cette saison. Avec la suspension d’Idrissa Gueye, l'Espagnol serait la solution qui apporterait le plus de continuité dans l’organisation parisienne, avec un profil relativement similaire au Sénégalais.

The « sub » way

Le défenseur du football vrai face aux mutins de la Superligue

Par Alexandre Aflalo

C’est le joueur que personne ne mettrait dans le onze de départ avant le coup d’envoi, mais qui, au chausse-pied, est quand même arrivé à rentrer ses quarante matchs dans la saison. Et pourtant : comme la saison dernière lors du, qu’il a disputé quasiment dans son intégralité en tant que titulaire, le second choix par excellence Ander Herrera pourrait bien se retrouver dans les premiers rôles du PSG au moment le plus important de sa saison. C’est, en tout cas, l’une des alternatives qui se présentent à Mauricio Pochettino pour pallier la suspension d’Idrissa Gueye, brillant lors de la double confrontation face au Bayern, mais exclu au Parc contre Manchester City. Et c’est, sans doute, celle qui apporterait le plus de continuité à son équipe : même si l'Argentin a évoqué en conférence de presse après Lens réfléchir à faire descendre Marco Verratti d’un cran, et donc ajouter un autre offensif à son quatuor d’attaque, le polymorphe Herrera est sans doute celui dont le profil se rapproche le plus du Sénégalais, avec une activité physique qui pourrait s’avérer précieuse au milieu de terrain.Ander Herrera représente un petit paradoxe dans la saison du Paris Saint-Germain. Il en est le troisième joueur le plus utilisé en nombre de matchs joués (40 apparitions, donc, le huitième en minutes de jeu avec 2253 unités) derrière Mbappé et Gueye. En nombre d’apparitions comme de minutes, il a plus joué, au même poste, que Gueye (40 matchs aussi, 2224 minutes), Danilo (36, 2220 minutes) et Verratti (30, 2087 minutes). Mais avec 19 entrées en jeu (plus haut total de l’effectif parisien), l'Espagnol a fait près de la moitié de ses apparitions cette saison en tant que remplaçant. C’est déjà bien mieux que la saison dernière, durant laquelle il n’avait empilé qu’une petite vingtaine de matchs et avait été miné par des blessures. Cette saison, tout en gardant son état d’esprit irréprochable, il est dans un très bon rythme et, à 31 ans, n’a rien perdu de sa mobilité et de son agressivité. Sans aller jusqu’à lui accoler le préfixe « super » , Ander Herrera est à Paris le « sub » par excellence, qui remplit sans broncher son rôle de parfait soldat au service de l’équipe et de ses intérêts (sur et en dehors du terrain, au point qu’il est affectueusement qualifié de « directeur de la communication » du club par une partie de la communauté parisienne). Dans un altruisme qui le définit bien :, estimait-il dans le SO FOOT #171, paru en novembre 2019.Une adaptabilité tactique et une dalle de ballon dont Paris aura bien besoin contre Manchester City, ce mardi. Avec un retard à combler à l’Etihad après la défaite lors du match aller (1-2), Ander Herrera propose autant cette garantie d'avaler les kilomètres pour harceler le porteur, comme on a vu Gueye si bien le faire en première période du match aller, que cette vision et ces qualités pour lancer les offensives parisiennes. Ces dernières semaines, le Basque a enchaîné des performances de très bon niveau, contre Saint-Étienne ( où il dépose un long ballon sublime pour Mbappé sur l’égalisation parisienne ) puis contre Angers en Coupe de France et encore contre Metz ( et toc, rebelote ). Là où Danilo Pereira avait été immense dans un rôle très défensif contre le Bayern, face à une équipe qui a acculé les Parisiens à l’entrée de leur surface une bonne partie de la double confrontation, sans doute qu’Herrera, si Pochettino choisit de l'aligner, serait la solution la plus naturelle pour un PSG qui, on l'espère, aura l'ambition d'avoir un peu le pied sur le ballon. Surtout qu’Ander a un message à faire passer : il y a deux semaines, l’Espagnol avait été l’un des premiers joueurs établis dans un grand club européen à prendre position contre le grand cirque de la Superligue , porté notamment par Manchester City. Si Paris veut prouver que ce genre d’idées se combat avant tout sur le terrain, nul doute qu'Herrera se présentera sur le champ de bataille avec le couteau entre les dents.