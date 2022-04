Ajaccio et Sochaux suivent le rythme, Paris perd encore du terrain

Vainqueurs respectivement du Havre et de Bastia, Ajaccio et Sochaux tiennent la cadence. Le Paris FC a sauvé un point face à une belle équipe de Valenciennes, mais voit ses concurrents directs s'éloigner. En bas de tableau, Quevilly-Rouen est dans le dur, tandis que Nancy a encore perdu. Vingt-quatre buts en huit matchs : le spectacle était partout sur les terrains de Ligue 2.

La frayeur est presque passée pour le GF38. En grande difficulté jusqu'à la sortie de l'hiver, les Isérois vont beaucoup mieux, et les voilà proche du maintien, malgré ce match nul face à Amiens. Une rencontre qui avait bien mal débuté avec les blessures de Tell et Straalman, sorti sur civière après une rupture des ligaments croisés. Grenoble prend l'avantage sur une perte de balle coupable de Fofana devant Bamba, qui peut transmettre à Anani. Dominateurs en seconde période, les Picards recollent finalement grâce à Badji pour récolter un point.Quevilly-Rouen tremble très fort. Les Normands trouvent pourtant la faille en premier dans ce match capital par Sidibé, d'un plat du pied de volée à la tombée d'un centre dévié. Mais Pau se réveille après les citrons pour renverser la table. Sur leur première frappe en seconde période, les Pallois reviennent grâce à Naidji. Avant que Romain Armand n'enfonce QRM en position de barragiste en attendant l'issue de son match arrêté contre Nancy, offrant au passage un succès de prestige à son équipe.Match sans enjeu, mais pas match sans jeu. Niortais et Dijonais se sont offert un joli duel, marqué par le doublé de Dobre. Le jeune Roumain avait pourtant vu Marcelin sauver sur sa ligne sur sa première occasion, avant de trouver la faille sur une offrande de Philippoteaux. Les Chamois recollent pourtant dans la foulée sur penalty pour rentrer aux vestiaires à égalité, mais c'est compter sans le talent du jeune Dijonnais, qui s'invite dans la surface pour redonner l'avantage aux siens en début de seconde période. Trente secondes à peine après son entrée en jeu, Le Bihan creuse encore l'avance des Bourguignons.Dans un stade Marcel-Picot à huis clos après les incidents face à QRM , l'ASNL n'aura pas démérité face à des Crocos opportunistes, mais en vain. Biron trouve la barre de la tête, perd un face-à-face... et voit le revenant Sarr ouvrir le score pour Nîmes après un appui sur Koné. Dias réalise des miracles dans les buts gardois devant El Aynaoui, mais Nancy égalise finalement sur un penalty de Cissé. Une joie de courte durée : mis sur orbite par Eliasson, Koné redonne l'avantage aux siens. Sur corner dans les derniers instants, l'attaquant nîmois clôt la victoire de son équipe.Un pas de plus vers la Ligue 1. Malgré son premier but encaissé cette saison dans la première demi-heure sur un bijou d'Abline, auteur d'un magnifique lob lointain, l'AC Ajaccio est parvenu à s'imposer pour conforter sa deuxième place. Une avance qui ne dure pas pour les Normands, très vite rejoints : la frappe de Krasso est bien repoussée, mais Courtet suit parfaitement pour égaliser. Quelques minutes plus tard, Barreto marque le deuxième but corse après un crochet intérieur pour aller chercher le petit filet opposé. Malgré une tentative d'Abline qui flirte avec le montant et des Hacmen qui poussent en fin de rencontre, Ajaccio maîtrise son match et reprend trois points d'avance sur Auxerre. Autre conséquence : le TFC devra l'emporter lundi soir à Rodez pour être sacré champion.Course à la montée toujours, Sochaux reste dans le coup. Des Doubistes longtemps en difficulté offensivement face à de rugueux Bastiais. Une frappe juste à côté de Weissbeck et un but de Robic refusé logiquement pour hors-jeu : voilà à peu près tout en matière de spectacle dans ce premier acte à Bonal. Il faut attendre la seconde période et l'entrée notamment de Virginius pour voir les Lionceaux plus mordants. Et c'est finalement l'inévitable Kalulu qui fait chavirer tout un stade grâce à une tête déviée sur coup franc. Mais l'euphorie retombe vite sur un improbable contre-son-camp de Florentin Pogba. Des points perdus de manière regrettable ? Valentin Henry ne l'entend pas de cette oreille et envoie une frappe salvatrice en toute fin de match qui ramène Sochaux à une longueur d'Auxerre.Pas beaucoup d'enjeu non plus en Bretagne, où Caen prend rapidement les devants grâce à Diani, buteur de la tête sur corner. Les locaux essaient de réagir rapidement, mais Pierrot bute à plusieurs reprises sur Péan. Après la pause, le buteur en série guingampais continue de s'employer et trouve même le poteau. Et c'est bien lui qui égalise à une vingtaine de minutes du terme. Une égalisation puis un deuxième but signé Merghem, qui profite d'un bon travail de Livolant. L'EAG s'empare de la sixième place.Rien ne va plus pour le Paris FC. Trois minutes à peine, et les Franciliens se mettent dans le dur à Charléty avec une tête en retrait de Chergui directement sur Hamache, qui efface Demarconnay avant d'ouvrir le score. Heureusement pour le PFC, Alfarela égalise rapidement sur un centre de Name pour s'éviter de trop grosses frayeurs. Mais c'est bien Valenciennes qui domine outrageusement, Demarconnay enchaînant les arrêts dans ses buts. Très mécontent du spectacle, Thierry Laurey change trois hommes dès la pause, mais sans grand effet. Le portier de 37 ans s'envole encore sur un coup franc de Robail, tandis que Chevalier s'emploie également sur les rares tentatives de Boutaïb et compagnie. Paris reste cinquième et ne peut plus monter directement en Ligue 1.