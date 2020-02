Ajaccio continue son Tour de France, Caen sèche Niort

27 buts, quatre rouges, des scénarios fous, quelques douceurs : mardi soir, la soirée de Ligue 2 a, de nouveau, été assez folle et a vu Lorient passer la barre des 50 points tout en assurant sa place de leader devant Lens, vainqueur de Troyes (1-0), et Ajaccio, imperturbable sur le terrain du Paris FC (2-3). En vrac, on a aussi vu Préjuce Nakoulma marquer, Châteauroux poursuivre sa romanche avec l'infériorité numérique et Benjamin Jeannot inscrire un doublé.

Le gros coup : Clermont trace sa petite route

La gamelle : le Paris FC s'enlise

Le MVP : Abdoulaye Sané

Le but : Vincent Créhin

[⚽ VIDÉO BUT] ?? @DominosLigue2 ?? Mais quel pétard envoyé par Créhin face à Lorient !? L'attaquant du Mans reprend le ballon sans contrôle et allume le gardien adverse !? Un chef-d’œuvre qui permet au Mans d'égaliser face aux Merlushttps://t.co/PjhS99iu64 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 4, 2020

Pourquoi il ne fallait pas manquer

Le chiffre : 7

Buts : Ménez (11e, s.p., 42e) pour le PFC // El Idrissy (7e), Laci (24e) et Jallow (87e) pour l'ACA.

Buts : Pi (49e, s.p.), Sissoko (56e, CSC) et Jeannot (61e, 79e, s.p.) // Vion (5e), Jacob (50e) et Sissoko (72e) pour les Chamois.



Buts : Dequaire (2e), Gonzalez (57e) et David (90e+1) pour Chambly.

But : Jean (65e) pour le Racing.

Buts : Le Goff (28e), Laurienté (58e), Marveaux (85e, s.p.) et Kitala (90e+5) pour les Merlus // Créhin (38e) et Fontaine (89e, CSC) pour Le Mans.

Buts : Betrand (14e) pour l'ASNL // Sané (74e) pour les Lionceaux.

Buts : Nakoulma (50e) pour l'USO // Chougrani (72e) et Douline (77e) pour Rodez.



Au lendemain du nul du Havre à Grenoble (1-1) , Clermont avait l'occasion de rentrer dans le top 5 en cas de bonne performance à Auxerre, tout en espérant une glissade de l'ESTAC à Lens. Voilà qui est fait au terme d'un nul équilibré (0-0) qui permet à la bande de Pascal Gastien de maintenir sa bonne forme et d'égaliser la meilleure série de son histoire en Ligue 2 (10 matchs consécutifs sans défaite). L'AJA, de son côté, stagne, alors que Jean-Marc Furlan rêvait de «» l'Abbé-Deschamps. Toujours dans les hauteurs du championnat, le Racing a fait le boulot en dominant difficilement un Troyes (1-0) réduit à dix et séché par un but de Corentin Jean, alors que Lorient et l'AC Ajaccio n'ont pas tremblé, eux aussi.Et pourtant, tout semblait parfait : la première convaincante de Vincent Koziello, un doublé de Jérémy Ménez, puis... patatras. Mardi soir, le Paris FC, incapable de s'imposer en championnat depuis novembre, a espéré sortir un petit peu la tête de l'eau et a eu la possibilité de le faire en fin de match par l'intermédiaire de Jonathan Pitroipa. Mais l'AC Ajaccio, piqué par sa défaite subie face à Châteauroux vendredi dernier, est passé par là et a confirmé son statut d'équipe référence de Ligue 2 à l'extérieur en faisant pour de bon taire Charléty grâce à un but inscrit en fin de match par Ablie Jallow (2-3). Le Paris FC reste donc planté à la 19place de Ligue 2, et René Girard, aux manettes de la deuxième plus mauvaise attaque du championnat, cherche toujours son premier succès sur le banc francilien.Abdoulaye Sané n'en pouvait plus et ne se privait plus pour le dire. Questionné ces derniers temps sur la sale forme traversée par Sochaux, en chute libre depuis trois mois, l'attaquant sénégalais évoquait alors son désir de ne plus entendre «» de son équipe et de ses potes. Puis, il a mis la forme. Entré en cours de jeu mardi soir à Nancy, Sané est venu fourrer son nez dans le scénario du soir et a filé un point important aux Doubistes (1-1), qui restent à dix points de Niort, premier relégable.Il faut avoir un bon cerveau, un bon pied gauche et une grosse paire depour faire trembler le leader de Ligue 2. Petit veinard, Vincent Créhin, meilleur buteur de l’histoire du Mans et supporter affirmé de l’En Avant Guingamp, possède tout ça. Interrogé il y a quelques semaines sur son rapport au foot, le natif de Quimper avait répondu cash : «» Partant, mardi soir, le petit format s’est pointé à Lorient et a décidé d’attraper les projecteurs au bout d’un dégagement dévié de son gardien, Pierre Patron, qu’il a transformé en bijou. Pas assez pour pêcher les Merlus, finalement intraitables (4-2).Parce que Niort restait sur un nul épique face au Paris FC (4-4) et que Franck Passi attendait de voir ses «» gratter leur première victoire à l'extérieur depuis le mois d'août. Parce que Caen, surtout, se devait de confirmer sa victoire à Chambly (0-1) et était dans l'obligation de faire exploser pour la première fois de l'année son cher Michel-d'Ornano. Résultat ? On aura tout vu : des buts à la pelle, un scénario dingue (4-3 pour Malherbe, pourtant mené 1-2 à la 50), un coaching payant de Dupraz, qui a fait entrer Benjamin Jeannot à la pause avant de le voir inscrire un doublé en seconde période, et Passi repartir de nouveau avec des regrets plein les poches. Ce Caen-Niort a été complètement frappadingue, a laissé un joueur (Ibrahim Sissoko) toucher le poteau, marquer contre son camp et être presque décisif, mais surtout les compteurs exploser. Pour le bonheur de Malherbe.Mardi soir, face à Chambly, la Berrichonne s'est de nouveau plantée à domicile (0-3) et a donc, encore une fois, gâché la possibilité de surfer sur ses bonnes performances à l'extérieur. Comment l'expliquer ? Peut-être en partie par le fait que les Castelroussins ont reçu leur septième carton rouge de la saison (un record) et ont cette fois vu Alexis Gonçalves être renvoyé aux vestiaires après seulement 17 minutes de jeu pour un sale coup de coude.qu'ils disaient...