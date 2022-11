Adrien Rabiot, vieux parmi les Bleus

Très à son avantage face à l'Australie, Adrien Rabiot doit de nouveau montrer, ce samedi contre le Danemark, qu'il est le leader d'un milieu tricolore inexpérimenté. Ce Mondial est aussi l'occasion pour lui de redorer son image.

Un statut à assumer

« On connaît son talent, son élégance technique, sa faculté à beaucoup travailler, à faire beaucoup de courses. Il peut vraiment aider cette équipe à aller loin » .

Le 23 mai 2018, à quelques semaines du premier match des Bleus lors du Mondial russe, Adrien Rabiot annonce qu’il refuse son statut de réserviste, alors qu’il vient de louper, sans doute de peu, la liste des 23 de Didier Deschamps., justifiait-il deux jours plus tard dans une lettre ouverte. Quatre étés et un Euro plus tard, le milieu de la Juventus est non seulement convoqué par Didier Deschamps, mais il est aussi un élément majeur de l’équipe et peut-être son milieu de terrain le plus important. Alors que tout le monde s’attendait à voir Aurélien Tchouaméni prendre les clés du camion, c’est finalement Adrien Rabiot qui a montré face à l’Australie, mardi dernier , qu’il était la valeur sûre de ce secteur de l'entrejeu français.À 27 ans, avec ses 30 sélections et ses 60 matchs de Ligue des champions, il est de (très) loin le plus expérimenté de ses partenaires. Aurélien Tchouaméni, Mattéo Guendouzi, Youssouf Fofana, Jordan Veretout et Eduardo Camavinga cumulent, à eux cinq, 33 sélections et 36 rencontres de C1. Il est donc venu le temps pour le Titi d'embrasser son statut., estimait Hugo Lloris ce vendredi, en conférence de presse. Et ça tombe bien, parce que le Turinois a déjà annoncé, quelques jours avant le début du tournoi, être enclin à s’imposer comme un véritable leader :Même si la Juve a été piteusement éliminée dès la phase de poules en C1 et ne montre pas son meilleur visage cette saison, le Français brille dans le Piémont. En témoigne son match contre le PSG, certes perdu, mais où il avait très clairement surnagé au sein d’une équipe poussive. Parmi les milieux tricolores retenus par Didier Deschamps, il est sûrement celui qui effectue la meilleure saison d’un point de vue individuel, alors que Tchouaméni et Camavinga ne sont pas impériaux au Real, que les Marseillais alternent le chaud et le froid, et que Fofana ne joue pas en Ligue des champions. Une dynamique positive dont lesont souffert. Malgré un premier quart d’heure très compliqué, à l’image de ses coéquipiers, c’est lui qui a sonné la charge en égalisant de la tête et en étant le principal architecte du deuxième but, quelques minutes plus tard., constatait son capitaine vendredi.Au-delà du sportif, Adrien Rabiot a aussi une image à redorer lors de cette compétition. Avec sa fin en eau de boudin au PSG (même si ce n’était pas entièrement de sa faute), son interview frigorifiée après un match contre la Bulgarie, son refus d’être réserviste ou les frasques de sa maman, l’ancien Parisien n’est pas le chouchou du grand public, et on est encore très loin de la Rabiotmania. Cette réputation entachée n’a pas fait que du bien à la perception générale du footballeur qu’il est., confiait-il juste avant le Mondial. S’il met un but et lâche une passe décisive par match, il devrait tout de même remonter dans l’estime des Français.

Par Léo Tourbe