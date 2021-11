Adekugbe se jette dans la neige pour célébrer le but victorieux du Canada

La célébration de Sam Adekugbe après le but de Larin avec le Canada. pic.twitter.com/N5rbTatkUS — Nordisk Norvège ?? (@EliteserienFr) November 17, 2021

MD

Célébration glaçante.En quête d'une première qualification à la plus belle des compétitions internationales depuis 36 ans, le Canada s'est hissé en tête de la poule des sélections d’Amérique du Nord et Centrale. Le résultat d'une victoire à la maison face au Mexique (2-1) conjuguée au match nul entre les États-Unis et la Jamaïque (1-1) pendant la nuit de ce mardi au mercredi. Les coéquipiers d’Alphonso Davies peuvent remercier l'attaquant Cyle Larin pour avoir inscrit deux buts importantissimes dans la course au Qatar. Sam Adekugbe, latéral gauche des, l’a bien compris, et a célébré la seconde réalisation du buteur de Besiktas comme il se doit.Sous -10 degrés, Adekugbe s’est jeté dans la neige, très surement envahi par la passion. À cette période de l’année, les basses températures et la neige obligent constamment les Canadiens à livrer bataille dans des conditions de jeu pour le moins difficiles. Avant de disputer cette rencontre au, le pensionnaire d’Hatayspor, en Turquie, avait d'ailleurs expliqué au micro de la sélection que le groupe était prêt pour ce combat :Sauter dans la neige c’est donc du gâteau.