À Toulouse, les fumis sont de sortie

Cahin-caha, la cause des supporters en France progresse ! Alors que les incidents lors de Nice-Marseille n'augurent rien de bon pour l'amélioration de la cote des ultras auprès du grand public, une petite éclaircie fera son apparition au Stadium de Toulouse ce samedi, lors de la rencontre de Ligue 2 entre le TFC et Grenoble : une utilisation autorisée, mais encadrée de fumigènes, après des années de lutte de la part des associations de supporters. Alors, vraie progression ou mesure en mousse ?

« Les pouvoirs publics ont compris que les mesures qui allaient vers le tout répressif ne fonctionnent pas et provoquent même l’effet contraire. »

La fin de l'absurdité ?

Les fumigènes, symbole du décalage des mentalités

« Samedi, ça sera un petit peu un stage découverte ! Il faut se rendre compte que le fumigène, ça n’est pas extraordinaire. »

Aujourd'hui l'expérimentation, demain la légalisation ?

Ça y est, les fumigènes font leur grand retour dans les stades du championnat de France ! Dit comme ça, l'affirmation peut faire sourire quand on pense à la multitude de « fumis » allumés chaque week-end en Ligue 1 et Ligue 2. Elle est pourtant bien sérieuse : une utilisation contrôlée et autorisée (c'est là toute la différence) d'engins pyrotechniques aura lieu ce samedi au Stadium de Toulouse , durant la rencontre entre le TFC et Grenoble, comme l'a annoncé le club de la ville rose dans un communiqué La mesure avait été validée en juin dernier par la ministre des Sports Roxana Maracineanu , avant d'être retardée par la pandémie. Une autorisation, oui, mais sous contraintes. De quoi se demander s'il s'agit vraiment d'un progrès ou bien d'une mesure absurde destinée à vite tomber dans l'oubli.Quand on demande aux principaux concernés, la réponse est unanime : c'est déjà ça !, explique Alexandre Roux, le président des Indians Tolosa.C'est son groupe qui sera en charge d'allumer les fumigènes en question lors de l'entrée des joueurs. Pour lui, cette mesure illustre une prise de conscience des pouvoirs publics de l'absurdité des sanctions :Même son de cloche du côté de Sacha Houlié, député de la Vienne et co-auteur en mai 2020 d'un rapport d'information sur les interdictions de stade et le supporterisme , dans lequel il développe notamment l'hypocrisie de l'interdiction des fumigènes., assure l'élu.Comment expliquer alors cette image dangereuse qui accompagne - ou accompagnait ? - les fumigènes, si ces derniers sont si inoffensifs ? Pour Sacha Houlié, le sujet souffre d'une mauvaise opinion :, transmet le député de la Vienne.Un stage découverte pour l'opinion publique qui permettrait, à terme, d'en finir avec certaines situations ubuesques.relève Alexandre Roux. La situation peut en effet prêter à sourire : des ultras chevronnés, habitués depuis des décennies à brandir des fumigènes, vont donc docilement écouter les conseils d'un maître artificier. Le président des Indians abonde :Au moment d'évoquer l'expérimentation de samedi prochain, l'expression qui revient sans cesse est alors celle de. Un premier pas vers un objectif de légalisation totale, assumé et défendu par Sacha Houlié :Un chemin à mener avec patience et pédagogie, selon le député de la Vienne :En attendant d'arriver au bout de ce fameux chemin, Alexandre Roux, lui, ne compte pas changer ses habitudes., balaye le Toulousain.S'il est bel et bien entamé, le combat pour la légalisation des fumigènes s'annonce sportif.