Penaltygate : l'avis de Jardim

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On attend encore l'avis d'Emmanuel Macron et de Donald Trump sur le « penaltygate » et on aura fait le tour. Alors, qui de Neymar ou de Cavani doit tirer les penaltys du PSG Après l'avis tranché de Mario Balotelli , c'est Leonado Jardim ce mercredi qui donne une petite leçon de coaching à Unai Emery . L'entraîneur de l'AS Monaco est très clair sur le sujet : «De belles paroles, mais Emery préfèrerait sûrement un acte de la part de Jardim. Un acte comme laisser partir Fabinho au PSG lors du prochain mercato et ainsi mettre fin au débat quant à l'identité du tireur.