Le retour du sulfureux docteur Agricola à la Juve

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.Riccardo Agricola va prendre la tête de J-Medical, une structure médicale privée créée en 2016 par la Juventus à côté de son stade où les joueurs passent notamment leurs visites médicales. Médecin de la Juve de 1985 à 2009, Agricola était directement impliqué dans le procès pour dopage contre la Juventus déclenché dans les années 2000 à la suite des accusations de Zdeněk Zeman.À la suite d'une enquête sur les pratiques médicales du club entre 1994 et 1998, le médecin avait été condamné en 2002 en première instance à un an et dix mois de prison pour avoir «» avant d'être relaxé en appel. La Cour de cassation de Rome avait mis un terme définitif à l'affaire en 2007, en estimant que le délit de fraude sportive était couvert par la prescription.À quand un retour de Luciano Moggi ?