Angers Di María

En souffrance, mais aidé par un Di María des grands soirs, le PSG s'est imposé à Angers et maintient la pression sur l'AS Monaco. Avec six victoires de rang en Ligue 1, le club parisien est plus que jamais en course pour conserver son titre.

Angers 0-2 PSG

Di María sur coup franc

Di María en contre-attaque

Il y a un avant et un après drame du Camp Nou. Depuis le naufrage, Paris a remporté tous ses matchs, glané une Coupe de la Ligue, et repris espoir dans la course au titre. Et sur la pelouse d' Angers , il a passé un réel écueil, dans la souffrance. Ce qui pourrait être inquiétant quant à une puissance collective parisienne en baisse, mais rassurant quant à un mental solide et une dynamique porteuse. En s'imposant à Angers, Paris a empilé une sixième victoire de rang, et s'est remis au niveau de Monaco , qui a désormais la pression.Un traquenard, mais un traquenard dont Monaco a su se sortir une semaine plus tôt. Paris n'a donc pas le choix et doit ramener trois points du nouvellement nommé stade Raymond Kopa , histoire de maintenir la pression sur l' ASM . Pas une mince affaire tant les hommes de Stéphane Moulin mettent de l'intensité d'entrée de jeu. Ce qui se traduit, entre autres, par une perte de balle naïve de Javier Pastore dans l'axe, et une frappe enroulée de Nicolas Pepe que Kevin Trapp doit sortir en corner (11). Un premier avertissement sans frais pour le PSG , suivi d'un second dans la foulée quand, au duel avec Ismaël Traoré, Maxwell n'est pas loin du csc. Les Angevins poussent et inquiètent Paris : une frappe de Baptiste Santamaria captée par Trapp (37) après une nouvelle récupération de balle dans le camp parisien, puis un but de Cheikh N'Doye annulé pour une faute au préalable de Famara Dhiedhiou sur Serge Aurier , pas forcément victime sur le coup (39)... Le PSG est bousculé, mais le PSG tient et peut compter sur son homme en forme, Ángel Di María, qui débloque la situation à la demi-heure de jeu d'un coup franc limpide (28). Avant ce but, l'Argentin avait eu une première inspiration au quart d'heure de jeu, hors cadre de peu (17). À la pause, les hommes d' Unai Emery sont devant en serrant les dents.Le manque de contrôle parisien se poursuit durant le second acte : Dhiedhiou frappe au-dessus (52), Thomas Mangani dans les gants de Trapp (60) ou dans le mur sur coup franc (72), quand le gardien parisien ne sort pas une parade magique sur une tête de N'Doye dans la séquence suivante (72). Angers continue de mettre de la pression, tandis que Javier Pastore , très discret, cède sa place à Lucas Moura (69). Un coaching gagnant pour Emery, puisque quinze minutes plus tard, le Brésilien s'appuie sur Edinson Cavani dans l'axe avant de servir Di María, qui crucifie Letellier (84). Le break et le soulagement pour Paris. Car jusqu'à ce but salvateur, le PSG est acculé et n'arrive à s'exprimer que par contres. Mais avec son feu follet brésilien et son compère italien Thiago Motta , entré à la place de Blaise Matuidi , Emery a fait une démonstration de coaching : ses hommes ont fait le dos rond en oubliant leurs principes de possession de balle et planté la banderille qui va bien au moment opportun. Et Di María a brillé, avant un repos bien mérité en toute fin de rencontre. De quoi permettre à Paris de revenir à hauteur de Monaco , d'enchaîner une sixième victoire de rang en Ligue 1, et de se dire qu'à cinq journées de la fin, le titre n'est pas si loin.