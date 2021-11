« Xavi Simons est pour les U19 ce que Zlatan était pour la Ligue 1 »

Au moment où le Paris Saint-Germain chipait l'espoir Xavi Simons au FC Barcelone à l'été 2019, tout laissait à penser que Leonardo avait réalisé un nouveau coup de maître. Deux ans plus tard, les promesses ne se concrétisent toujours pas. Faute d’un cruel manque de temps de jeu avec les pros. Pire encore, le directeur sportif du club de la capitale aurait récemment vu Mino Raiola monter au créneau : soit sa pépite joue, soit elle décampe. Mais si la séparation semble inévitable, que vaut vraiment Xavi Simons sur un terrain ?

Par Matthieu Darbas

, se rappelle Baptiste Pousse, entraîneur des U19 de Saint-Pryvé/Saint-Hilaire. Ces caméras, inhabituelles à ce niveau, sont alors braquées vers Xavi Simons, gamin de 18 piges, qui collectionne autant les compils YouTube que les attentes. Moins les apparitions avec les pros du Paris Saint-Germain. Le Néerlandais a en effet exhibé sa tignasse à deux reprises avec les grands : 12 minutes en Coupe de France contre Caen en février dernier et une petite minute face à Strasbourg en mai. Et s’il aspire à jouer bien plus dans le groupe de Mauricio Pochettino, c’est tout simplement parce que l’ancien pensionnaire de la Masia fait l’unanimité avec les Titis du PSG. Par son talent, par son aura et par son traitement médiatique. Tous les trois tout aussi démesurés les uns que les autres., se souvient Baptiste Pousse."C’était limite s’ils n’allaient pas faire des selfies avec lui" » , raconte l’entraîneur du club amateur. Ce jour-là, Xavi Simons fait le job et aide son équipe à prendre aisément le chemin de la victoire. Rebelote pour cette nouvelle saison le 24 septembre dernier, où le club de la capitale s’impose 5-0 à Saint-Germain-en-Laye, ne laissant encore aucune chance à la petite écurie du Loiret. Mais cette fois-ci, la pépite quitte le terrain plus tôt que les autres après avoir été expulsé pour un geste d’humeur. Pour le coach Pousse, ça fait tilt tout de suite :Si le talent du gamin fait l’unanimité, tous ceux qui ont croisé son chemin dans le championnat U19 s’accordent aussi à dire que Xavi Simons joue de son statut."Numéro 10 ici s’il vous plaît""Monsieur Simons", en rigole Aylan Labdoun, jeune milieu de terrain de Drancy, qui a dû se coltiner la pépite parisienne pendant 90 minutes il y a quelques semaines. Un statut qui colle cependant à ses feuilles de stats. XS34, c'est quatre buts et deux passes décisives en quatre matchs de Youth League. De quoi être le joueur de Zoumana Camara le plus décisif en Europe. Lors du dernier rassemblement en sélection, Simons a trouvé trois fois le chemin des filets et délivré deux caviars. Ni plus ni moins le plus convaincant depuis les débuts des qualifications au prochain Euro U19., assure Ibréhima Coulibaly, le capitaine du Mans qui a croisé son chemin cet été dans le cadre d’un match de présaison contre les seniors du PSG., se remémore l’international mauritanien. Une journée de plus où Xavi Simons, buteur et passeur face à l’équipe de National 1, a marqué les esprits. Si ce 14 juillet était marqué par la première apparition d’Achraf Hakimi au club de la capitale, Coulibaly note enfin que, concède Ibréhima Coulibaly, certain de la réussite future de Simons.Même constat pour Baptiste Pousse :Sa vitesse d’exécution et ses dribbles affolent en Youth League, mais Aylan Labdoun préfère s’attarder sur l’aspect physique d’un joueur frêle, presque lambda d’apparence, n’en déplaise aux plus grands fans de sa coupe de cheveux à la David Luiz., confie le jeune joueur de Drancy, tout en livrant une commande Uber Eats.À l’heure où l’enfant roi semble cocher toutes les cases pour intégrer les rangs dorés de Mauricio Pochettino, il reste bien un point où Xavi Simons devra être amené à se métamorphoser : l’attitude., reprend Baptiste Pousse.Une tenue sur le rectangle vert sûrement corrélée à la manière dont l'adolescent grandit en dehors. En septembre dernier, Xavi Simons est expulsé, comme quatre de ses coéquipiers, de la sélection néerlandaise pour avoir enfreint le protocole sanitaire. Selon les précisions du quotidien national, le Parisien aurait été surpris dans sa chambre d’hôtel en train de jouer aux jeux vidéo accompagné d’une fille. L’attitude, surtout dans le 16arrondissement de Paris, doit être irréprochable. Auquel cas il pourrait vite se voir coller l’étiquette de la pépite déjà tropà la grosse tête.À tout juste 16 ans, Jude Bellingham faisait sa première apparition en professionnel. Deux ans plus tard, le voilà déjà titulaire indiscutable au Borussia Dortmund. Trajectoire identique à celle de Pedri en terres catalanes ou même Harvey Elliott sur les bords de la Mersey. En France, si on laisse Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga dans le carton, rares sont ceux à être propulsés directement dans l'équipe type de leur club sans être majeurs. Xavi Simons, lui, voit chaque semaine un groupe de 30 joueurs se disputer une place dans le groupe de Mauricio Pochettino, sans jamais avoir l'occasion de prouver sa valeur. Et ce serait bête qu'il exporte les promesses entrevues en catégorie jeune sur une autre grande scène européenne.