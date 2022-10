Xavi possède le pire bilan comptable après 50 matchs sur le banc du Barça

50 games28 wins11 draws11 lossesXavi’s 56% win rate is the worst of any Barça coach with 50+ games since in 2001 pic.twitter.com/IGTl6sFvBH — B/R Football (@brfootball) October 16, 2022

MD

Une statistique qui pique.Ce dimanche, le FC Barcelone jouait son 50ème match sous les ordres de Xavi. Les Blaugranas se sont inclinés 3-1 et enregistrent leur première défaite de la saison en championnat. L'occasion pour le club de dévoiler le bilan de l'Espagnol après 50 rencontres. Problème : il s'agit du pire pour ceux qui ont atteint la barre des 100 matchs. Avec ses vingt-huit victoires, onze nuls et onze défaites, le natif de Terrassa se classe à la dernière place du classement. Pour retrouver un pire bilan, il faut remonter à la saison 2001/2002, avec Carles Rexach.En comparaison avec ses prédécesseurs plus proches, Ronald Koeman, qui était très (trop) souvent pointé du doigt, comptait, 33 victoires, sept matchs nuls et dix défaites. L'autre entraîneur mal aimé des fans du Barça, Ernersto Valverde, avait lui atteint les 36 victoires, onze nuls et trois défaites.Pratique le totem d'immunité.