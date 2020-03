Wuhan, nid d’espions

Arrosage et grand orchestre

Une enquête bâclée

« En regardant longuement les miroirs sans tain, j’ai réalisé qu’il y avait deux mecs en train de me fixer de l’autre côté »

Cet article est paru initialement dans le magazine SO FOOT #142.

Découvrez toutes nos offres d'abonnement à SO FOOT, à partir de 20 euros par an.

Par Christophe Gleizes et Raphaël Gaftarnik. Tous propos recueillis par CG et RG, sauf ceux de Heiner-Moller tirés de Sports Illustrated.





Avec son énorme sphère placée au sommet de ses 43 étages, le Howard Johnson Pearl Plaza est l’un des plus beaux hôtels cinq étoiles de la ville de Wuhan. C’est ici, en septembre 2007, que la sélection du Danemark s’installe pour disputer la coupe du monde féminine. Son premier match l’oppose à la Chine, pays organisateur, et représente déjà un tournant entre les deux outsiders du groupe D, dans lequel le Brésil fait figure d’immense favori. Le 11 septembre, veille de la rencontre, le sélectionneur Kenneth Heiner-Moller descend dans la grande salle de réunion, une demi-heure avant tout le monde. Il veut vérifier que tout est en place pour sa traditionnelle causerie tactique.Il croit même voir les intrus braquer deux grosses caméras sur la salle. Kenneth veut en avoir le cœur net:Au bout de trente minutes, le manager de l’hôtel arrive et les deux compères finissent par sortir de leur bunker. Maiken Pape, l’ancienne attaquante de l’équipe, se souvient:La causerie du coach aura bien lieu quelques heures plus tard… dans le hall de l’hôtel, à côté de l’ascenseur!se rappelle Anne Dot Eggers Nielsen, milieu de terrain, capée 118 fois.Ce joli tohu-bohu à l’Howard Johnson Pearl Plaza n’est en réalité que le point d’orgue d’une semaine pour le moins mouvementée. Lors de sa première visite au terrain d’entraînement, la délégation danoise constate ainsi que l’herbe n’a pas été coupée, laissant la pelouse à la limite du praticable. Elle ne sera jamais tondue, malgré les demandes répétées du staff., commente Anne Dot Eggers Nielsen. Mais le lendemain, nouvelle surprise! Pendant la nuit, quelqu’un a creusé un trou large d’un mètre, en plein milieu du terrain., assure Maiken Pape, qui raconte également que le système d’arrosage s’est activé plusieurs fois, en plein entraînement, forçant l’arrêt des séances.sourit l’ancienne buteuse de Brondby et Stabaek.À l’époque, les Danoises se forcent à croire au concours de circonstances., explique Maiken Pape. Mais lors du dernier entraînement à huis clos, ces dernières se rendent à l’évidence: quelque chose ne tourne pas rond., retrace Anne Dot Eggers Nielsen, qui lui adresse alors un bras d’honneur. S’ajoute finalement à toutes ces péripéties l’affaire des deux zigotos derrière le miroir… Des méthodes d’espionnage pas si discrètes qui rappellent plus Johnny English que James Bond.Attendu par tout un peuple, le choc Chine-Danemark se tient le 12 septembre à 20 heures, devant les 50 000 spectateurs du Wuhan Sports Center Stadium. Les Danoises sont rapidement menées 2-0.fulmine Maiken Pape, toujours énervée à l’encontre de la dénommée Dianne Ferreira-James, originaire du Guyana.Malgré tout, les Danoises, favorites, se rebiffent. Anne Dot réduit la marque à la 51e minute sur corner, avant de voir sa compatriote Cathrine Paaske égaliser d’une tête lobée. Une remontée que les visiteuses n’ont pas le temps de savourer. À la 88e minute, les efforts scandinaves sont réduits à néant, lorsque Song Xiali envoie un missile sous la barre de Heidi Johansen, scellant pratiquement le destin de ce groupe D –le Danemark, battu plus tard par le Brésil, finit troisième derrière les Chinoises.À la fin de la rencontre, Kenneth Heiner-Moller l’a mauvaise. Hors de lui, le coach danois refuse de serrer la main de son homologue suédoise Marika Domanski-Lyfors, alors à la tête des joueuses locales. Il avoue cependant, près d’un an après, ne pas la croire impliquée dans l’affaire:Alors, c’est quoi le problème? À qui la faute? Saisie par la fédération danoise, la Fifa botte en touche. L’institution internationale assure avoir faitpour obtenir l’identité des deux cinéastes amateurs emmenés par la police chinoise. Sans succès. Avant de clore cette brillante enquête, Nicolas Maingot, son porte-parole, employé au service com de la Fifa, explique que l’affaire concerne d’abord l’hôtel et les autorités chinoises, et que par conséquent,. Une attitude qui fait doucement rigoler Anne Dot Eggers Nielsen:Les médias danois, passablement remontés, n’ont à l’époque pas plus de réussite pour soutirer des infos aux Chinois, soucieux d’éviter un scandale à la veille des JO de Pékin de 2008. Interrogé par la presse, le porte-parole de la fédération de l’empire du Milieu a rapidement éteint l’incendie, avec un savoir-faire et un calme que le monde lui envie:Ça évite d’avoir à se regarder dans une glace.