Vinicius et le Real arrachent le nul à Levante

Levante (4-3-3) : Fernández - Miramón, Rober, Vezo, Clerc - Melero (Martínez Andrés, 66e), Radoja, Campaña (Bardhi, 78e) - De Frutos (Franquesa, 86e), Roger Martí (Malsa, 66e), Luis Morales (Cantero, 78e). Entraîneur : Paco López.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Vázquez (Carvajal, 65e), Nacho, Militão, Alaba - Isco (Asensio, 59e), Casemiro, Valverde - Bale (Rodrygo, 59e), Benzema, Hazard (Vinicius, 59e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Vinicius Junior a bien grandi.Malmené tout au long de la seconde période, le Real Madrid est passé tout proche de rompre sous les coups de Levante. Heureusement, Vinicius était là pour sauver un point pour lesDes Madrilènes pourtant sur le bon chemin d'entrée grâce à un bon travail de Karim Benzema sur la gauche de la surface pour servir Gareth Bale à la conclusion. Malgré ce coup sur la caboche, Levante n'a pas peur de tenir le ballon et la défense madrilène doit s'employer à plusieurs reprises pour s'éviter de trop grosses frayeurs. En confiance, Bale s'essaie à une frappe de loin qui frôle le poteau, et le premier acte s'achève avec une seule tentative cadrée. Manque de chance pour les hommes de Carlo Ancelotti, les joueurs de Levante profitent qu'ils ne soient pas encore véritablement revenus des vestiaires pour revenir au score grâce à Roger Marti. Avant de passer devant sur une merveille de volée plat du pied signée Campaña, à la tombée d'un centre offert par De FrutosCarlo Ancelotti n'a plus qu'à lancer toutes ses forces vives dans la bataille et c'est Vinicius qui s'en va ramener son équipe sur une ouverture lumineuse de Casemiro. Mais ce Real est dans le dur et le défenseur central Rober se retrouve seul face au but sur un coup-franc. Alors Vinicius sort une nouvelle fois du chapeau avec un petit piqué improbable qui vient toucher l'intérieur du poteau avant de rentrer. Fin de match improbable avec l'expulsion d'Aitor Fernández et c'est Vezo qui termine dans les cages pour les locaux. Sans conséquences.Rendez-vous dans neuf mois pour connaître les conséquences de ces deux points laissés en route.