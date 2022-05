Viens défier "SO FOOT" lors d'un tournoi de foot en salle

Rendez-vous le 21 mai au Street, le meilleur complexe de foot en salle de France, situé à Beauchamp.

Informations :

Infos et inscriptions : 01 39 60 90 22 / maktoum@lestreet.fr





Comment accéder au Street :

200, Chaussée Jules César 95250 Beauchamp

Plan















C'est LE tournoi le plus fou du printemps. Et il aura lieu le SAMEDI 21 MAI dès 9 heures au Street, le complexe ultime de foot en salle situé à Beauchamp (95) Le principe du? Choisis ta couverture préférée de, on te la floque sur un tee-shirt collector et tu viens la défendre avec tes potes pendant le tournoi.- 25 équipes maximum / 5 joueurs + 2 remplaçantspar équipe (maillots compris)- Merguez, DJ Set, grosses vannes et joie de vivre sont au programmeLes 4 meilleurs équipes affronteront les équipes de So Foot/sofoot.com/Society et leurs invités dans un mini-tournoi de clôture mémorable.