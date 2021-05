Vers une nouvelle réforme en Ligue des champions ?

LF

Adieu chère C1.Si une réforme de la Ligue des champions doit déjà avoir lieu à partir de la saison 2024, le format de la phase finale pourrait également évoluer. Selon le New York Times , une « Champions Week » pourrait voir le jour. Quand ? On ne le sait pas encore. Ce que l'on sait en revanche, d'après le quotidien américain, c'est que les demi-finales seraient jouées sur un terrain neutre et en un match unique, dans la même ville et durant la même semaine que la finale.L'idée de disputer certains matchs sans aller-retour a émergé dans l'esprit du président de l'UEFA après lede Lisbonne. Selon lui, les matchs devenaient plus attractifs et moins fermés, de quoi redonner de l'attractivité à la compétition. Durant cette « semaine des champions » , des concerts, des matchs opposant des légendes, la finale de la Youth League et plusieurs autres événements auront lieu.Les sponsors seront contents, les fans de foot un peu moins.