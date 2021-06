Une Espagne sans solution concède le nul face à la Suède

L'Espagne de Luis Enrique n'a pas pu faire mieux que le match nul ce lundi soir face à une Suède venue là pour décrocher le 0-0. Malgré une mainmise totale sur le ballon, les joueurs espagnols se sont cassé les dents sur une équipe suédoise limitée techniquement, mais courageuse défensivement.

Le long chemin de croix de Marcus Danielson

Morata, Isak : frères de galère

Espagne (4-3-3) : Simon - Llorente, Laporte, Torres, Alba - Koke (87e, Ruiz), Rodri (Alcántara, 66e), Pedri - Torres (Oyarzabal, 74e), Morata (Sarabia, 66e), Olmo (Moreno, 74e). Sélectionneur : Luis Enrique.



Suède (4-4-2) : Olsen - Lustig (Krafth, 75e), Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson (Cajuste, 84e), Ekdal, Forsberg (Bengtsson, 84e) - Isak (Claesson, 69e), Berg (Quaison, 69e). Sélectionneur : Janne Andersson.

38minute au stade de la Cartuja de Séville. Sur une énième attaque espagnole, le défenseur suédois Marcus Danielson se troue, offrant sur un plateau une occasion en or à Álvaro Morata. Malheureusement, le buteur de lase manque lui aussi et ne parvient pas à tromper Robin Olsen. Une action qui a elle seule résume parfaitement la rencontre de ce lundi soir : une Suède dépassée dans le jeu d'un côté, une Espagne beaucoup trop maladroite de l'autre, et à l'arrivée un match nul 0-0 qui réjouira les hommes de Janne Andersson. Beaucoup moins ceux de Luis Enrique.Dès les premiers instants du premier acte, on comprend que la soirée s'annonce longue pour les joueurs suédois. L'Espagne monopolise le ballon façon 2010, et ne laisse que des miettes aux joueurs de Janne Andersson. Ces derniers, beaucoup trop limités techniquement, tentent tant mieux que mal de résister aux vagues espagnoles qui s'abattent sur une défense aux abois. Symbole du naufrage suédois, le pauvre Marcus Danielson : le joueur du Dalian Professional, complètement perdu, manque d'offrir l'ouverture du score à l'Espagne, mais profite de la maladresse d'Álvaro Morata (38). La soirée est également longue de l'autre côté du onze pour Marcus Berg et Alexander Isak, même si le second pense réaliser le hold-up parfait avant la pause sur une frappe sauvée sur sa ligne par Llorente et détournée sur le poteau (41).Le second acte est une copie conforme du premier, d'un côté comme de l'autre : l'Espagne domine outrageusement une Suède décontenancée, mais se montre pourtant incapable de faire peser le moindre danger sur la cage d'un Robin Olsen vigilant. La faute, notamment, à un Álvaro Morata dont les nombreuses maladresses ne vont pas aider à améliorer l'image de vendangeur qui lui colle à la peau. Son homologue en maillot jaune, Alexander Isak, vit lui la situation inverse. Presque complètement sevrée de ballon, la pépite de la Real Sociedad profite d'une de ses rares occasions pour semer la panique dans la défense espagnole et servir Berg qui, seul face au but vide, réussit à la foutre à côté.Une rare éclaircie dans une seconde période qui, elle aussi, aura surtout eu des airs de siège pour la défense suédoise. Mais les multiples changements de Luis Enrique ne changent rien à la donne : si lase décide enfin à passer la troisième en fin de match, elle tombe sur un Robin Olsen en état de grâce qui permet à ses coéquipiers de sauver le point du nul, notamment sur une tête à bout portant de Gerard Moreno. Une prestation à oublier très vite pour les coéquipiers de Jordi Alba, qui n'auront d'autre choix que de se rattraper samedi prochain face à l'autre déçu du jour, la Pologne