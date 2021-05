Une annonce originale et pas de surprise pour l'Écosse en vue de l'Euro

It’s the talk of the nation…Presenting your Scotland squad for UEFA #EURO2020 pic.twitter.com/TVfBfAyFzo — Scotland National Team (@ScotlandNT) May 19, 2021

HB

Une communication créative.Les listes des différentes équipes qui prendront part à l'Euro 2020 se dévoilent peu à peu. Après l'Allemagne , c'est au tour de l'Écosse de révéler la sienne. Et le moyen employé pour dévoiler la liste aux fans est plutôt sympa. Un enchaînement d'une vingtaine de séquences très différentes les unes des autres pour chacun des joueurs. Entre journalistes qui débattent pour savoir qui mérite sa place et fans qui réclament leur joueur favori au moment de déguster un, il y en a pour tous les goûts.Du côté des noms qui figurent dans cette liste, il n'y a pas de surprises majeures. Andy Robertson et Kieran Tierney sont évidemment du voyage tout comme le jeune Billy Gilmour de Chelsea qui sera présent malgré son faible temps de jeu cette saison dû à une blessure. Ché Adams ne loupe pas le train et sera aussi de la partie pour mener l'attaque écossaise cet été.Il nous tarde de retrouver le doux accent écossais lors des interviews d'après-match.