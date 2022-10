Un supporter de l’Inter Milan agressé à l’Artemio Franchi, l’auteur des faits identifié

TP

Ce samedi, la rencontre entre la Fiorentina et l’Inter Milan (3-4) a délivré un scénario des plus renversants, mais aussi entraîné son lot de violences et de polémiques. Tout d’abord concernant l’arbitrage. Selon les dirigeants interistes, le président de la Viola Rocco Commisso se serait attaqué physiquement à l’arbitre de la rencontre en essayant de rentrer dans son bureau. Une version contestée et condamnée par la Fiorentina.En tribune, cette victoire dans les derniers instants de la bande à Lautaro Martinez a entraîné certains actes violents de la part de supporters florentins. Parmi eux, un idiot de première classe a tout simplement décidé de donner des coups de pied et des gifles à unde l’Inter Milan présent dans les travées d’Artemio Franchi. Une scène n’entrainant aucune intervention des spectateurs, occupés à huer ce fan noir et bleu.L’auteur de cette agression, un homme de 56 ans, a été identifié et sera condamné :, a ainsi promis le préfet de Florence, Maurizio Auriemma. Dario Nardella, maire de la ville, a aussi réagi :Toujours est-il que la Fiorentina est 14e et n’a plus gagné en Serie A depuis quatre matchs.