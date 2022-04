Un Polonais bat le record de la partie la plus longue sur Football Manager

New record: Longest single game of @FootballManager - 416 years and 134 days.Pawel played on Football Manager 2018 and managed teams from the 4th January 2018 up until the 18th May 2434 and only took 260 days off! — Guinness World Records (@GWR) April 22, 2022

Przekroczyłem granicę 9 tys. rozegranych godzin na #Steam w #footballmanager !Ciekawe ile wynosi rekord #Guinness w rozegranych godzin na #Steam :DFootball Manager 2018 - 9,001 played hours !#FM18 pic.twitter.com/4XXZQPb7G0 — Paweł Siciński - Paul Masterclass Football (@coachfootball88) March 5, 2022

LB

Sa partie finie, il peut désormais reprendre contact avec sa famille et ses amis.Pawel Sicinski. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Il s’agit pourtant d’un des plus grands cracks du football mondial puisqu'il a remporté 1258 trophées et disputé plus de 22 000 matchs ! Vous avez bien lu. Mais tout cela, le Polonais l’a fait sur Football Manager 2018.Ce José Mourinho virtuel vient de battre le record de la plus partie sur le célèbre jeu vidéo de coaching, en restant en poste du 4 janvier 2018 au 18 mai 2434 ! Cela fait donc 416 années et 134 jours de management. Il a ainsi pulvérisé le précédent record qui n’était « que » de 333 années et n’a pris que 260 jours de congés virtuels sur le jeu durant cette période. Et combien de jours de congé en vrai ? Surement beaucoup pour pouvoir jouer 9001 heures de jeu, qui lui ont permis de faire de Cardiff, Bournemouth ou encore Millwall, des clubs majeurs de Premier League.Au fait, le PSG a finalement gagné la Ligue des Champions en 2434 ?