Un match de troisième division allemande arrêté après des insultes racistes

TB

Et ça continue, encore et encore.La rencontre de troisième division allemande entre le MSV Duisburg et le Vfl Osnabrück ce dimanche a été interrompue après des insultes racistes proférées par des spectateurs à l'encontre d'un joueur visiteur, Aaron Opuku. L'arbitre de la rencontre, M. Winter, a alors décidé d'interrompre le match et de renvoyer les deux équipes aux vestiaires. De nombreux supporters ont alors scandé «» (Dehors les nazis) et la chanson anti-fasciste «» a été jouée dans les enceintes du stade.Au vu de la situation, les deux équipes ont décidé de ne pas reprendre le jeu. «, a décrit l'arbitre.» C'est la première fois qu'une rencontre des trois premières divisions allemandes est arrêtée pour de telles raisons.Et la dernière ? On est toujours en droit de l'espérer.