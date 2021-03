Un fan des Tigres entre dans le Guinness des records pour avoir visionné 191 fois Avengers

Nuestros Refuerzos Vengadores ya saben quien es "The Most Champion of Nuevo Leon" (El Más Campeón de Nuevo León). •El Tigre Vengador llevando tus colores a todas partes mi @clubtigresoficial querido!!!!•#tigres #uanl #tigresporelmundo #eltigrevengador #lyl #incomparables pic.twitter.com/AbxSHDWwDN — Agustin Alanis (@agalanis17) June 26, 2018

La preuve que le lobby de la stat' inutile n'est pas propre au foot.Agustin Alanis a réussi son pari. L'homme d'une trentaine d'années est entré dans lepour avoir visionné 191 fois le même film dans une salle de cinéma, soit 576 heures devant. Alanis est non seulement fan de l'œuvre d'Anthony et Joe Russo, mais également des Tigres de Monterrey, au point de s'afficher à peu près partout avec le maillot de l'équipe d'André-Pierre Gignac, notamment aux côtés des acteurs de son film fétiche., a fait savoir le cinéphile extrême à Marvin Latin News Et pour détrôner un certain Nem Raps qui a visionné103 fois, il a fallu s'organiser., a expliqué Agustin Alanis.Encore un prêt à tout pour avoir son nom dans le Guinness.