Un amical Qatar-France à Doha en mars 2022 ?

L’équipe de France ira peut-être au Qatar plus tôt que prévu.La bande à Didier Deschamps a évidemment l’intention de se rendre dans le petit émirat fin 2022 (du 21 novembre au 18 décembre) pour y défendre son titre mondial. Mais elle pourrait bien découvrir Doha en amont. Selon les informations de, a ainsi confirmé la Fédération française de football au quotidien sportif.Si elle a bien lieu, cette rencontre serait programmée lors de la fenêtre internationale de mars 2022. À condition, bien sûr, que Kylian Mbappé et consorts aient validé leur qualification pour la Coupe du monde à l’issue de la phase de poules des éliminatoires (qui se termine en novembre) et ne soient pas contraints de passer par les barrages de la zone Europe, justement prévus fin mars. Pour le moment, les Français sont en tête du groupe D, avec 7 points d’avance (et un match en plus) sur l’Ukraine.C’est bien beau de parler de tout ça, mais le plus important, ça reste d’éteindre la Belgique dans une semaine.