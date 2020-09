Tuchel exprime son incompréhension face aux sanctions de la LFP

131

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

PSG-OM, épisode 564. Le classique houleux du 13 septembre a donné bien du travail à la Commission de discipline de la LFP. Layvin Kurzawa (six matchs), Ángel Di María (quatre), Neymar et Leandro Paredes (trois dont un avec sursis) ont tous été suspendus côté parisien. En face, Jordan Amavi (trois matchs) et Dario Benedetto (un) ont eux aussi été sanctionnés. En conférence de presse à la veille du déplacement à Reims, Thomas Tuchel a fait part de son incompréhension face à ce verdict., pointe l'entraîneur allemand.Peut-être que Mario Balotelli acceptera de lui prêter son t-shirt « Why always me » .