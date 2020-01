Tu sais que tu n’as pas suivi le foot pendant dix ans quand...

Tu penses que Knysna est un obscur peintre du XIXe siècle. Tu refuses de croire que la Zambie a été championne d'Afrique. Tu n'as jamais entendu parler de Gegenpressing. Tu te demandes combien de Ballon d’or cumulent Götze, Bojan et Balotelli. Bref, tu n'as pas suivi le foot pendant dix ans quand...

1

Par Maxime Renaudet et Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... tu crois que Lyon va encore être champion. Ils l’ont vendu combien d’ailleurs, Yannis Tafer ?... tu crois qu’Oliver Kahn garde encore les buts de la... tu te demandes pourquoi Alexandre Pato ne participe pas à la Copa América.... tu crois que Maurizio Sarri n'est qu'un vulgaire intendant.... tu parles encore des deux buts de Thuram en 1998.... en réalité, ça fait un peu moins de 10 ans que t'as arrêté de suivre le foot, mais c'est vrai qu'après le Ballon d’or de Sneijder, t'as un peu lâché...... comment ça ? Il y a eu desdepuis? Bah merci de prévenir...... tu penses que les Bleus sont dans une phase de reconstruction qui peut encore prendre au minimum 5-6 ans avant d'espérer regagner quelque chose...... tu ne vois pas bien qui se risquerait à racheter un club comme le PSG...... tu ne serais pas étonné qu'on te dise que Messi a pris sa retraite : dès son plus jeune âge, t'as vite vu que ce serait un petit gros à 30 ans.... tu ne comprends pas la blague de ton médecin sur Yoann Gourcuff.... ni celle de ton conseiller Pôle emploi sur Laurent Blanc.... et encore moins celle de ton diététicien sur Eden Hazard.... tu ne sais pas placer Leicester sur une carte. Ni l’Islande.... tu refuses de croire que la Zambie a été championne d'Afrique.... quand on t’a dit qu'un défenseur français nommé Clément Lenglet avait signé au Barça à l'été 2018, tu t’es dit qu’il allait avoir du mal à mettre Carles Puyol sur le banc.... tu penses que Lyon joue toujours à Gerland.... et que le Matmut Atlantique est une salle de concerts.... tu te demandes dans quel pays se jouera l’Euro 2020.... vu le niveau du Barça, ils risquent de décrocher leuravant le Real.... tu as appris par ta grand-mère que Didier Deschamps s’était fait refaire les dents.... tu vannes ton collègue rennais sur le palmarès de son club. Alors que tu supportes Nantes.... tu portes un maillot bleu une étoile. Floqué Benzema.... tu ne connais pas le clapping.... t’as du mal à aller sur le net, pourtant ton iPhone 3GS est flambant neuf.... tu te demandes qui d’Arsène Wenger ou de Sir Alex Ferguson est en tête de la Premier League.... tu as encore de l’estime pour Willy Sagnol.... et pour Patrice Évra.... pour toi, il n’y a toujours qu’une seule équipe digne de ce nom à Manchester.... tu penses que Knysna est un obscur peintre du XIXsiècle.... tu demandes où joue Marvin Martin.... tu penses que Pascal Praud est encore un journaliste sportif.... à Noël, tu as offert un maillot du Milan à ton neveu. Et tu pensais que ça lui ferait plaisir.... tu ne connais qu’un seul Diaby. Et il en est où d’ailleurs, le petit Abou ?... tu penses que Sedan, Vannes, Istres, Bastia, Arles-Avignon, Grenoble et Évian peuvent encore tomber contre ton club en Coupe de la Ligue.... tu ne reconnais pas les célébrations dans FIFA.... tu aimerais bien savoir dans quel gros club européen a atterri Ireneusz Jeleń.... tes joueurs préférés aujourd’hui ? Francesco Totti, Steven Gerrard, Frank Lampard, Didier Drogba et Andrea Pirlo.... tu es Cédric Villani.... tu es pour la VAR dans le foot.... tu continues de penser que Ganso va réussir en Europe.... et que Neymar ne serait rien sans André et Alan Patrick.... tu ne connais pas Periscope.... tu demandes fréquemment des nouvelles de Freddy Adu.... tu ne comprends pas pourquoi un coach a fait quatre remplacements dans la rencontre.... tu n'as jamais entendu parler de... mais que tu continues de parler du... tu penses que Jean-Michel Larqué et Thierry Roland commentent encore les matchs des Bleus sur TF1.... et que Christian Jeanpierre présente toujours... tu ne comprends pas ce que Chambly et Rodez foutent en Ligue 2.... tu as toujours pensé que la MSN était un logiciel de messagerie instantanée.... tu te demandes combien de Ballon d’or cumulent Götze, Bojan et Balotelli.... et tu penses que Messi et Cristiano Ronaldo en ont remporté tout juste autant que Michael Owen.... tu es persuadé que Marinette Pichon a joué la dernière Coupe du monde.... tu te demandes ce qu'est devenu le chauve de l'UEFA qui tirait les boules.