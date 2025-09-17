Le Real connaît la durée d’indisponibilité d’Alexander-Arnold

L’ancien Red dans le rouge.

La soirée avait mal commencé pour le Real Madrid face à l’OM (2-1), avec la blessure de Trent Alexander-Arnold dès la 4e minute, laissant Carvajal entrer précipitamment sur le terrain. Une sortie inquiétante malgré les nouvelles rassurantes de Xabi Alonso : « Ce n’est pas aussi grave que nous le pensions, mais nous devons attendre. » Malheureusement pour les Merengues, leur latéral anglais pourrait être absent pendant 6 à 8 semaines.

Une absence qui profite à Carvajal

Via un communiqué, le club a confirmé, après des examens médicaux, une lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche pour le défenseur anglais. Son état sera réévalué prochainement. Cette absence devrait permettre au capitaine Dani Carvajal de reprendre sa place de titulaire… du moins quand il sera revenu de sa suspension. Mardi soir, le latéral espagnol a encore montré toute sa classe, avant d’être expulsé pour un coup de boule sur Rulli, rappelant à tous l’homme détestable qu’il est sur et en dehors des terrains.

Carvajal en 2025, on s’en passerait.

Dani Carvajal, l’odieux des ténèbres