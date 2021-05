Troyes tout proche de la Ligue 1, Caen barragiste

Tenu en échec sur sa pelouse contre l'AJ Auxerre qui perd sa place dans le top 5 (0-0), le Stade Malherbe de Caen joue à se faire très peur avec une dix-huitième place de barragiste. La raison ? Dunkerque a gagné contre Sochaux (1-0). Pire encore : le dix-neuvième Chambly, vainqueur du Havre (2-4), recolle à deux points des Caennais à deux journées de la fin du championnat. La lutte pour le maintien s'annonce palpitante avec pas moins de huit équipes concernées pour deux places à éviter. Et pendant ce temps-là, Troyes a quasiment validé sa montée en Ligue 1.

Troyes pouvait passer une soirée tranquille au stade Gaston Petit, mais l'ESTAC s'est d'abord mis à bégayer face à la lanterne rouge de Ligue 2 avant de trouver la solution. Dans ce match des extrêmes, le leader de Ligue 2 concède l'ouverture du score lorsque le capitaine Yannick M'Boné catapulte le ballon de la tête dans les filets suite à un corner de Romain Grange. Proche de doubler la mise sur coup franc, le numéro 10 castelroussin fait encore trembler des Troyens en apnée (35). Mais en deuxième période, l'ESTAC va revenir dans la partie grâce à un penalty généreux transformé par Florian Tardieu (51, 1-1), puis Yoan Touzghar pousse le ballon au fond des filets suite à une tête de Salmier (71, 1-2). Troyes n'est pas encore en Ligue 1, mais c'est tout comme : si Clermont ne s'impose pas à Grenoble lundi, Troyes pourra sabrer le champagne.Si Caen avait démontré autant d'allant pendant toute la saison, les Normands ne seraient certainement pas en train de batailler pour leur maintien. Durant l'intégralité de la première période, les Caennais ont asphyxié une AJA trop timide grâce notamment au vigoureux ailier Kélian Nsona et l'implication de Prince Oniangué dans les phases de jeu offensives. De l'autre côté, Mathias Autret met Sullivan Péan à la parade (62) et Auxerre se montre de plus en plus menaçant. Dans les dernières minutes, Péan sauve le point du nul suite à une tête d'Alexandre Coeff (88). Caen tremble : les Malherbistes sont barragistes et voient le spectre de la relégation s'approcher très dangereusement. De son côté, Auxerre cale et sort du top 5, deux points derrière Paris.Chambly est dans le dur, et si cela ne change pas après son déplacement au stade Océane, son succès ce soir lui permet encore de toujours croire au maintien. Avec un Bruno Luzi absent suite à un test positif au Covid-19, les visiteurs ont dû communiquer par téléphone avec leur tacticien pour espérer ramener quelque chose du Havre. En face, le HAC n'a pas fait dans les sentiments et Alexandre Bonnet a converti un penalty avec sérénité. Oui mais voilà : Chambly n'a pas baissé les bras, au contraire. En dix-neuf minutes, Nikola Petkovic, Joris Correa sur penalty et Lucas Camelo permettent à l'avant-dernier du championnat de revenir à trois points de Caen. Malgré la réduction de l'écart de Quentin Cornette, Chambly assure sa fin de match grâce au doublé de Petkovic. Mystère et suspense.Sochaux peut dire au revoir à ses derniers espoirs de barrages en fin de saison. Dans le Nord, les Lionceaux ont pourtant l'opportunité de marquer le premier but du match sur penalty, mais Chris Bédia voit sa tentative stoppée net par Axel Maraval (10). Contre une équipe à la lutte pour le maintien, le FCSM souffre dans la suite de la partie mais obtient tout de même les meilleures occasions : Christophe Diedhiou (65) puis Bédia (66) butent sur l'impassable Maraval. Dès lors, les locaux répondent et sur une attaque placée, Guillaume Bosca croise sa frappe du pied gauche et trompe Maxence Prévot. En supériorité numérique à la suite de l'exclusion d'Abdallah N'Dour (66), Dunkerque prend deux points d'avance sur Caen et quatre sur Chambly. Le maintien n'est pas acquis, mais il est en bonne voie.Rodez avait envie de s'éloigner de la zone de relégation, alors les Ruthénois ont mis la gomme dès le démarrage de la rencontre. Résultat ? Rémy Boissier envoie un magnifique centre sur la tête de son capitaine Pierre Bardy pour prendre les devants au tableau d'affichage. Dos au mur avec un penalty concédé, les Niortais peuvent remercier Quentin Braat qui sort le penalty de Malaly Dembélé (37). Un tournant du match, puisque deux minutes plus tard Bradley Matufueni égalise. Incapables de se départager en deuxième période, les deux équipes partagent les points et poursuivent leur lutte pour le maintien même si Rodez (12ème, 42 points) est dans une position plus confortable que Niort (17ème, 40 points).Au Nouste Camp, l'AC Ajaccio est parvenu à sauver un match nul contre une équipe paloise proche de réaliser le coup parfait en toute fin de rencontre. Sur un centre venu de la droite, Ebenezer Assifuah-Inkoom voit sa tête taper le poteau droit de Benjamin Leroy (88). Quinzième à deux points de Caen, Pau n'est pas encore à l'abri pour le maintien en vue de la saison prochaine tandis qu'Ajaccio va terminer sa saison dans le ventre mou de Ligue 2.L'En Avant de Guingamp peut souffler un grand coup. À Amiens, les Costarmoricains n'ont jamais été inquiétés par une équipe picarde trop fébrile défensivement. En bon guide de l'En Avant, Youssouf M'Changama s'est offert ses deux premiers buts de la saison en championnat grâce à deux frappes depuis la surface de réparation. L'ancien Grenoblois a ensuite vu son coéquipier d'attaque Frantdzy Pierrot boucler le suspense dans cette partie. Guingamp prend trois points d'avance sur le barragiste Caen, et cela fait un bien fou pour le moral des troupes bretonnes.S'il voulait entrer à toute vitesse dans l'histoire du VAFC, Aymen Boutouatou ne pouvait pas mieux s'y prendre. Le milieu de terrain algérien a frappé fort dès quarante secondes de jeu pour ouvrir le score à Marcel-Picot et inscrire son premier but en Ligue 2 (1, 0-1). Dans ce match entre deux équipes qui terminent la saison en roue libre, Nancy réagit par l'intermédiaire d'Amine Bassi sur coup franc. Mais l'intenable Boutoutaou reprend du dessert et s'offre un doublé en renard des surfaces. En fin de match, Malek Chergui enfonce le clou. Un succès de prestige pour le VAFC, c'est toujours ça de pris.