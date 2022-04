Transferts frauduleux : Douze mois de suspension requis contre Agnelli, onze pour De Laurentiis

FP

Les bonnes vieilles habitudes ont la vie dure.Depuis ce mardi matin, onze clubs italiens, dont cinq de Serie A, comparaissent devant la justice italienne. Tous sont accusés d'avoir. Si les différentes équipes en cause ne risquent au plus que des amendes, le procureur en charge du dossier a en revanche demandé à ce que plusieurs dirigeants soient suspendus.Notamment du côté de la Juventus où Andrea Agnelli encourt douze mois de suspension, Pavel Nedved seulement huit et Fabio Paratici, parti à Tottenham depuis, seize mois et dix jours. Le club turinois pourrait lui écoper d'une amende de 800 000 euros. Empêtré dans cette affaire suite au transfert de Victor Osimhen, Naples est aussi dans le viseur de la justice italienne. Outre une amende d'un peu moins de 400 000 euros, le procureur a également demandé à ce qu'Aurelio De Laurentiis, le président des, soit suspendu pendant onze mois et cinq jours.Si la Ligue 1 est le championnat du siècle sur les pelouses, la Serie A l'est incontestablement en coulisse.