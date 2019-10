Toulouse refroidit Lille, Reims dompte Montpellier

Longtemps poissard face à Lille, Toulouse a sorti un match de patron pour la première d'Antoine Kombouaré, pour finalement sécher le LOSC deux buts à un. Reims a mis Montpellier au pas (1-0), quand Metz s'est fait beaucoup de bien en séchant Nantes, grâce à un but salvateur de son super héros local, Habib Diallo (1-0).

Pas de poésie sur la pelouse, surtout de la baston au milieu de terrain, au sein d'un match où s'empilent les approximations techniques. Amiens injecte quand même une touche bienvenue de subtilité au menu grâce à son duo Kakuta-Guirassy, mais le second voit son tir croisé détourné par Lucas Dias peu avant la demi-heure de jeu. Finalement, c'est même Nimes qui mord en premier, quand Martinez reprend du droit un corner fuyant de Philippoteaux. Sauf que les Crocos, dominés, vont tout de même avaler de travers en fin de match, quand Calabresi profite d'un cafouillage pour égaliser à la 95e minute. Un nul amplement mérité, pour des Amiénois qui confirment leur début de saison réussi.Pour sa première avec le TFC, Antoine Kombouaré se mange deux gros coups de poisse d'entrée, puisqu'il doit vite remplacer Said puis Diakité, blessés. Pour ne rien arranger, Sanogo s'essaie à un retourné acrobatique inspiré, qui a le malheur de s'écraser sur le poteau de Maignan. Qu'importe, l'anciengarde la pèche et s'en va claquer une tête élégante à l'heure de jeu, bien servi par Dossevi. Madame la Chance fait enfin des faveurs au Toulousains, alors que Lille continue de déjouer. Pied a même la drôle d'idée de glisser une minime sur une transmission de Gradel dans la surface. L'Ivoirien transforme le penalty qui suit et met définitivement les Violets à l'abri. Le capitaine toulousain se permettra même de louper un nouveau penalty en fin de rencontre, après une nouvelle main de Pied, alors que Fonte réduira le score de la tête dans le temps additionnel. Insuffisant pour empêcher les Violets de sortir de la zone rouge et de signer leur premier succès en championnat depuis la 4e journée.Un coup de boule autoritaire d'Abdelhamid sur corner et voilà Montpellier qui a déjà mal au crane, dès la 2e minute de jeu. Vexés, les Héraultais montent d'un cran, se foutent un peu plus à poil derrière et Reims n'est pas loin d'emballer l'affaire quand Oudin, à la conclusion d'une jolie action collective, pense aggraver la marque. Mais son pion est finalement refusé pour un hors jeu de Boulaye Dia au départ de l'action. Montpellier ne lâchera jamais tout à fait le morceau, à l'image d'une frappe d'Oyongo qui lèche la barre de Rajkovic, mais rien n'y fait : Reims tient son match et son rang et monte provisoirement sur le podium de la Ligue 1.Le SCO a clairement la main en première période, mais ne cesse de se péter les dents sur Gautier Larsonneur, impeccable dans ses bois. Ça pue le hold-hup brestois et c'est Irvin Cardona qui va endosser le rôle du gros truand. Parfaitement lancé en profondeur, l'ancien Monégasque trompe Butelle d'une frappe croisée. La suite? Angers continue de mitrailler le but breton, mais arrose encore et encore à coté. le SCO Et ne pourra finalement que rendre les armes, face à des Brestois plutôt vernis ce samedi.Nantes mène aux points, mais ne trouve que trop rarement Coulibaly, alors que Metz, franchement frileux, se caparaçonne derrière. La suite sera heureusement un peu plus colorée : N'Doram voit son coup de crane s'écraser sur le poteau sur corner, quand Wague voit rouge, après avoir été tout prêt de dégommer la tête de Diallo sur un dégagement tout sauf maîtrisé. En supériorité numérique, Metz débute un long travail d'usure sur la défense des Canaris, et c'est le super héros local, Habib Diallo, qui va libérer les Grenats en reprenant un centre de près, en toute fin de match. Le septième but en Ligue 1 du Sénégalais, qui permet aux siens, désormais 15e, de s'extirper des bas- fonds de la Ligue 1.