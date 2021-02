Toulouse fait tomber Ajaccio, Sochaux solide contre Valenciennes

Toulouse (3-1-4-2): Dupé - Gabrielsen, Amian, Dewaest - Spierings (K.Koné, 63e) - Machado, Van Den Boomen, Dejaegere (M.Diarra, 83e), Moreira - Adli, Healey (Bayo, 83e). Entraîneur: Patrice Garande.



Ajaccio (4-2-3-1): Leroy - Huard, Kalulu, Avinel, Youssouf - Coutadeur, Laçi (Marchetti, 83e) - Nouri (Chabrolle, 29e (El Idrissi, 68e)), Barreto, Bayaala - Courtet. Entraîneur: Olivier Pantaloni.

Le Téfécé devait gonfler les pecs pour retrouver sa deuxième place au classement, la mission est accomplie.Dans cette rencontre au Stadium, les Toulousains se sont défaits d'une solide équipe ajaccienne. Meilleure équipe de Ligue 2 en 2021 avec quatre victoires, trois nuls et une défaite sur les sept dernières journées, l'ACA démarre la rencontre de bonne manière mais la tête de Gaëtan Courtet manque de précision pour trouver le cadre (11). En guise de réponse, Toulouse sort l'artillerie lourde : depuis l'entrée de la surface, Deiver Machado arme une puissante reprise pour surprendre Benjamin Leroy et ouvrir le score. Grâce au bijou de son international colombien, Toulouse compte un but d'avance à la pause.Cela dit, Ajaccio ne se débine pas et continue d'apporter du danger autour de la cage toulousaine. Grâce à un tir enroulé du pied droit de Qazim Laci, les visiteurs frôlent l'égalisation mais Maxime Dupé voit la tentative fuir le cadre (54). Par intermittence, les hommes de Patrice Garande se procurent des occasions pour creuser l'écart mais une sortie autoritaire de Leroy devant Rhys Healey (65) et une reprise trop croisée de Brecht Dejaegere (76) ne suffisent pas à tuer le suspense. Alors ? Alors Kouadio Koné sert Amine Adli dans la profondeur pour permettre à l'attaquant d'ajuster Leroy et d'inscrire son septième but en championnat. Avant de baisser le rideau, Vakoun Bayo participe à la fête pour corser l'additionProchaine étape pour Toulouse : un déplacement à Rodez pour un match qui sent bon le sud-ouest.