Toulouse fait sa loi à Bordeaux

Bordeaux (4-2-3-1) : Poussin - Poundjé, Jovanović, Mexer, Bessile (Ben Arfa, 54e) - Lacoux, Séri (Zerkane, 75e) - Briand, Traoré (Oudin, 75e), Bakwa (Adli, 54e) - Mara (Hwang, 65e) Entraîneur : Jean-Louis Gasset



Toulouse (3-5-2) : Pettersson - Rouault, Rogel, Dewaest - Rapnouil, Diarra, Koné (Mvoue, 86e), Ngoumou, Sanna - Antiste (Bloch, 79e), Bayo Entraîneur : Patrice Garande.

TD

Défaits par une jeunesse toulousaine fougueuse et enthousiasmante (0-2), les Bordelais sortent déjà de la Coupe de France, pour la quatrième année d'affilée contre une formation d'un échelon inférieur.Qui dit Coupe, dit rotation. Dans une saison au rythme inédit, cet adage a particulièrement été respecté par les deux coachs, qui ont offert aux jeunes pousses de leur effectifs de précieuses minutes d'apprentissage. Mais c'est bien la talentueuse génération des Violets qui s'est mise en évidence, avec un Antiste décisif en tête de gondole. Si Bordeaux, par le jeune Tom Lacoux, voit son but refusé pour hors-jeu (17), c'est bien Poussin qui doit s'employer pour repousser l'échéance. Mais le jeune portier du club au scapulaire ne peut empêcher Vakoun Bayo d'ouvrir le score, après avoir été parfaitement lancé en profondeur par Antisteà quelques minutes du repos.Revenus avec de meilleures intentions et surtout avec Ben Arfa et Adli sur la pelouse, les Girondins sont pourtant douchés par le but du break, inscrit tout seul, comme un grand, par Janis Antiste, qui se débarrasse de trois Bordelais avant d'ajuster Poussin. Déjà le sixième but de la saison pour la pépite toulousaine. Malgré quelques alertes sans conséquences sur la cage de Pettersson et plusieurs contres qui auraient pu mener au chaos en fin de match, les Toulousains valident avec brio leur ticket pour les seizièmes en s'offrant le scalp d'une Ligue 1, se débarrassant au passage, s'il le fallait encore, du totem de laqui leur collait au maillot.Un derby, c'est toujours ça de pris.