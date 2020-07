Tottenham piétine, Everton et Southampton se neutralisent

22

La première série de succès desdepuis la reprise attendra : coincés dans une spirale négative, incapables de cadrer la moindre frappe ce jeudi, les Londoniens se sont cassé les dents au Vitality Stadium chez le 19de Premier League (qui n'avait pas pris un seul point depuis le), trois jours après avoir retrouvé le sourire contre Everton à domicile (1-0) et alors qu'ils avaient l'occasion de doubler Arsenal avant le North London Derby de dimanche. En première, le seul coup de chaud a été l'œuvre de Junior Stanislas, obligeant Hugo Lloris à la parade juste avant la pause, alors que Harry Kane n'avait pas réussi à obtenir de penalty au duel avec Joshua King en début de match. Mieux après l'entracte, très dominateurs à l'entrée du dernier quart d'heure et bénéficiant de douze minutes de temps additionnel en deuxième période, les visiteurs n'ont pourtant jamais réussi à inquiéter Aaron Ramsdale, qui venait de manger neuf pions en deux matchs (1-4 face à Newcastle, puis 5-2 à Old Trafford). Deux coups de sifflet ont même empêché King (85), puis Callum Wilson (90) de mettre le coup de grâce, et Lloris est miraculeusement intervenu devant Harry Wilson sur la fin (96), preuve que Tottenham n'est pas passé loin du drame. Mais voilà : quand ils ne se foutent pas sur la gueule , les hommes du Mou sont donc visiblement incapables de trouver les trois points.Il fallait zieuter Goodison Park pour voir du tremblement de filets en début de soirée de l'autre côté de la Manche :etn'ont pas pu se départager, à l'image d'un ventre mou dans lequel une seule petite unité les sépare (45 pour Everton, 44 pour Southampton ce soir). Le désormais incontournable Danny Ings a lancé les hostilités en plantant son 22pion cette saison toutes compétitions confondues : un enchaînement bizarroïde qui lui a permis de faire de Jordan Pickford sa chose, après être passé à la limite du hors-jeu (31). Une manière de valider la bonne première demi-heure des potes de Shane Long, non récompensés lors du penalty frappé sur la barre par James Ward-Prowse (28) après une faute d'André Gomes sur l'international anglais. Côté liverpuldien, il y a un argument solide en la personne de Richarlison, auteur d'une égalisation surprise de patron sur un service parfait de Lucas Digne (septième offrande de l'exercice en PL pour le). Puis plus rien, comme si l'entrée de Djibril Sidibé au sortir des vestiaires avait calmé tout le monde. Ça se comprend.