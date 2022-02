Tottenham inflige une nouvelle raclée à Leeds

Leeds (5-2-3) : Meslier - Ayling, Llorente, Struijk (Klich, 46e), Koch, Firpo (Shackleton, 79e) - Forshaw, Dallas - Raphinha, Harrison (Rodrigo, 46e), James. Entraîneur : Bielsa.



Tottenham (3-4-3) : Lloris - Romero, Dier, Davies - Doherty, Winks, Højbjerg, Sessegnon (Emerson, 78e) - Kulusevski (Bergwijn, 79e), Son (Scarlett, 87e), Kane. Entraîneur : Conte.

Vingt.Tel est le nombre de buts encaissés par Leeds lors de ses cinq dernières parties de Premier League, dont quatre par Tottenham ce samedi-après midi lors de la 27journée. Après une triple fessée (reçue successivement à Everton, contre Manchester United et à Liverpool), lesen ont donc reçue une quatrième à domicile malgré un visage encore une fois très offensif. Mais leur naïveté - cruellement symbolisée par les prestations catastrophiques de Llorente ou Firpo - a logiquement été punie par les, solides derrière et tranchants devant, qui menaient déjà 3-0 à la mi-temps. Car si la tête de Struijk a représenté la première occasion de la rencontre au bout de quelques secondes avant que Koch ne touche le poteau de Lloris, c'est bien Doherty qui a ouvert le score en contre sur un centre de Sessegnon. Cinq minutes plus tard, Kulusevski a imité son partenaire irlandais en puissance après avoir effacé Firpo pour le break. Puis Kane, trouvé par Højbjerg, a enfoncé le clou à la demi-heure de jeu en faveur de visiteurs très réalistes.L'avant-centre a ensuite servi Sessegnon sur coup franc, qui a vu sa tentative être repoussée par Meslier, alors que le coup de casque d'Ayling loupait le cadre de peu à l'autre bout du terrain. De son côté, Son s'est distingué par une de ses accélérations foudroyantes en deuxième période (même si son tir qui a suivi a eu la puissance d'une passe) et a failli faire trembler les filets au rebond d'une frappe de Doherty. Le score aurait pu en rester là, de nombreuses grosses opportunités des vainqueurs étant gâchées (par Sessegnon, Kulusevski ou Emerson) et Davies sauvant son camp sur sa ligne quand le montant repoussait la pépite de Raphinha. Sauf que Son avait envie de se faire plaisir, et son enchaînement contrôle cuisse-praline a fait mouche (de Kane). Résultat : 4-0, un Conte un peu rassuré en huitième position du classement (mais avec des matchs en retard) et un Bielsa flippé à la quinzième place (mais avec des matchs en avance).Attention, la Championship n'est pas si loin...