Tottenham faiblit, Fulham surgit

Contre toute attente, Tottenham et Everton ont perdu, respectivement contre Wolverhampton et à Brighton & Hove Albion. Au contraire de Fulham et Cardiff, vainqueurs dans le temps additionnel de Huddersfield et Leicester. Sinon, Watford et Newcastle n'ont pas su se départager.

Par Florian Cadu

Les plus malins pronostiqueurs pensait avoir trouvé la belle côte tranquille du jour. À domicile, lesne pensaient pas trembler longtemps face à Wolverhampton . Une vingtaine de minutes en fait, le temps pour Kane de faire la différence tout seul et d'envoyer une praline dans les filets adverses. Boulot exécuté ? Pas vraiment, puisque Boly a finalement fait perdre un peu d'argent aux parieurs en égalisant sur corner avant que Boly et Jiménez n'achèvent carrément les deuxièmes de Premier League. Assez dingue, quand même.Le chef d'oeuvre du gauche inscrit par Kane. Besoin de personne, envie de titre.61minute de jeu à Brighton . Locadia, en position de hors-jeu après un corner joué trop en retrait, reste à l'affut d'une éventuelle erreur. Bingo : sans vraiment savoir comment, l'attaquant est remis en position licite par un adversaire qui a le malheur de voir la balle rebondir sur sa jambe. Le Néerlandais ne se pose pas de question et balance la sphère au fond. Ce qui offre la victoire aux locaux, et une nouvelle déconvenue à Everton L'irrégularité chronique des, qui n'ont jamais enchaîné trois victoires consécutives cette saison (toutes compétitions confondues).Un but de la tête de Rondón en première période pour Newcastle , un pion du crâne de Doucouré en seconde pour Watford : unet un point partout, pas de jaloux. Même si les regrets sont davantage du côté des visiteurs, qui ont mené durant une grande majeure partie de la rencontre. Mais tant pis.Les quatre points d'avance dessur la zone rouge, chose impensable en début de saison quand ils enchaînaient les contre-performances. Ou les dix points séparant les deux, au choix.On pensait la partie bouclée. Terminée. Destinée à finir sur un résultat nul et sans but, surtout au regard des occasions manquées comme le penalty de Maddison. Et puis finalement, Camarasa est sorti de sa boite dans le temps additionnel et a déposé sa frappe dans la lucarne de Leicester . Magnifique. Et utile, quand on se bat pour le maintien.Le penalty obtenu et manqué par Maddison à un quart d'heure du terme. Le tournant du match, incontestablement.On pensait la partie bouclée. Terminée. Destinée à finir sur un résultat nul et sans but, surtout au regard des occasions manquées comme le penalty de Kamara. Et puis finalement, Mitrović est sorti de sa boite dans le temps additionnel et a remporté son face-à-face. Utile, quand on est lanterne rouge et qu'on combat contre l'avant-dernier.La 18position des, qui remontent progressivement.