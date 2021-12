Tottenham écarte facilement Norwich, Leeds frustre Brentford

Tottenham poursuit sa remontée. Invaincus en Premier League depuis le 30 octobre et ce revers cinglant contre Manchester United (0-3) pour la dernière de Nuno Espírito Santo, lesd'Antonio Conte ont écarté Norwich sans forcer leur talent. Si Pukki chauffe très tôt Lloris à ras de terre (4), il ne faut pas s'y tromper : les- pour une fois en tenue rouge vif - ne vont pas faire illusion. En effet, au terme d'une séquence de régal technique, entre grand pont, feinte de corps et jeu à deux avec Heung-min Son, Lucas Moura allume les espoirs de NorwichLa domination locale est nette, mais Ben Davies manque le break d'une façon inexplicable, devant le but vide, sans doute gêné par la sortie « chasse et pêche » de Tim Krul (35). Pas plus de réussite pour Harry Kane, qui dose mal et imprime trop d'effet à sa balle piquée (41), avant de trouver le portier néerlandais sur sa route (66). Norwich et ses quelques corners voient Idah louper le coche avec son pied en opposition (61), et c'est finalement Davinson Sánchez qui reprend violemment, et en deux-temps, un corner de Son, avant que le Coréen ne close le bal en s'immisçant dans la surfacesans être inquiété outre mesure. Tottenham est cinquième, Norwich de nouveau lanterne rouge.Le tube de l'année 2020 contre le tube de l'été 2021. Résultat des courses : malgré un deuxième acte tranchant de Brentford, ni lesni Leeds ne retrouvent le sommet des. Pourtant, tout avait plutôt bien démarré pour lesface au jeu de passe plus esthétique qu'efficace des visiteurs : sur un centre difficile à défendre de Raphinha, Tyler Roberts coupe la trajectoire du cuir devant Álvaro Fernández. En confiance, ce dernier frôle le doublé d'un cachou à l'arrêt (30), avant qu'Ayling ne s'incline devant un arrêt exceptionnel de Fernández (50).Comme souvent dans ces cas-là, les occasions « se vengent » : aidé du rebond, Shandon Baptiste remet les deux équipes sur un pied d'égalité. Puis, astucieusement décalé par Mbeumo, Sergi Canós se rachète après son carafon manqué (60) et punit l'alignement. Le scénario idéal pour les visiteurs, jusqu'à cette poussée finale de Leeds, qui arrache le point du nul grâce au revenant Patrick Bamfordl'an passé. Brentford est désormais onzième, avec un point d'avance - toujours - sur Leeds.