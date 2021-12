Tottenham bloqué à Southampton

Southampton (5-3-2) : Forster - Walker-Pieters, Bednarek, Salisu, Perraud, Valery - Diallo, Ward-Prowse, S. Armstrong - Long, A. Armstrong. Entraîneur : Hasenhüttl.



Tottenham (5-3-2) : Lloris - Emerson, Sánchez, Dier, Davies, Reguilón - Højbjerg, Winks, Alli- Son, Kane. Entraîneur : Conte.

Trois buts refusés.Oui, Tottenham a vu trois de ses réalisations être annulées ce mardi pour le compte de la vingtième journée de Premier League. De quoi finir la journée frustré, puisque le club d'Antonio Conte n'a pas réussi à s'imposer sur le terrain de Southampton alors qu'il a évolué plus d'une mi-temps en supériorité numérique. Il faut dire qu'après un vrai-faux tremblement de filet de Davies (hors-jeu), les locaux ont ouvert le score grâce à une jolie volée d'Ward-Prowse. Forster a ensuite été mis à contribution devant Son et Kane sans trembler, l'attaquant anglais parvenant finalement à égaliser juste avant la pause sur un penalty obtenu par Son (au contact de Salisu, dont le mauvais tacle a été puni d'un deuxième carton jaune).La suite ? Des occasions pour les, Kane et Doherty trompant Forster... pour rien, le premier étant encore signalé hors-jeu d'une mèche de cheveu tandis que le second était sanctionné d'une faute. La triplette Doherty-Kane-Son a d'ailleurs continué de donner du boulot au gardien des, comme Gil dans le temps additionnel, mais rien à faire : non seulement le portier était en super forme face à des visiteurs déterminés (22 tirs dont onze cadrés, plus de 65 % de possession de balle), mais les centimètres étaient en plus de son côté. À noter que sur la fin, Broja a failli battre Lloris. Le Conte de Noël prend fin.