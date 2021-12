Top 10 : buts gags en 2021

Cette année encore, au moment des fêtes de fin d'année, les bêtisiers de l'année sont diffusés et rediffusés en masse à la télévision. Alors, pour ne pas déroger aux traditions, les footballeurs ont aussi droit à leur moment de grâce avec dix buts gags venus d'ailleurs. Un top qui inspire le dépit, le sourire et l'incrédulité.

Yoon Bit-Garam (Ulsan Hyundai FC)

Aleksandar Mitrović (Fulham FC)

Martin Dúbravka (Slovaquie)

Unai Simón (Espagne)

Luís Maximiano (Grenade CF)

Josué Duverger (Haïti)

Bruno Mezenga (Goiás EC)

Wagner Ferreira Dos Santos (EC Juventude)

Andrew Farrell (New England Revolution)

Sakhi (AJ Auxerre)

Se donner corps et âme pour son équipe. Pendant que l'Europe n'a d'yeux que pour l'Euro au début de l'été 2020, la Ligue des champions asiatique démarre tranquillement sa phase de poules. Ulsan Hyundai FC, l'un des gros calibres de Corée du Sud, accueille le club philippin Kaya FC et ouvre le score d'une manière peu banale. Touché au cou, Yoon Bit-Garam reste assis dans la surface, visiblement gêné. Mais l'action se poursuit et son coéquipier Lukas Hinterseer lâche une frappe qui atterrit en pleine tronche de Yoon. Déviation, contre-pied, but. Sonné, Yoon Bit-Garam parvient finalement à reprendre ses esprits et s'offre même un doublé en seconde période pour apporter la victoire à son. Bonne poire.L'action typique où rien ne va. Pourquoi cette passe en retrait de 50 mètres ? Pourquoi ce contrôle de la poitrine suivi d'un dégagement impossible du gardien pour empêcher le corner ? Et pour couronner le tout, cette glissade d' Aleksandar Mitrović le Grand qui parvient tout de même à mettre le ballon au fond des filets. Lerevisité.Au basket-ball, on appelle ça une claquette (oupour les bilingues). En revanche, la légende ne dit pas si Martin Dúbravka avait un poster de Sébastien Frey dans sa chambre d'ado, mais une chose est sûre : sa boulette a propulsé son pays hors de l'Euro 2020 Cinq jours après la fessée infligée à la Slovénie, Unai Simón, qui a visiblement séché les exercices de contrôle de balle à l'école de football, décide de concurrencer Dúbravka pour la plus belle boulette de gardien pendant l'Euro 2020. Boulette finalement sans conséquence puisque l'Espagne accèdera aux quarts de finale après un spectacle à huit buts pendant 120 minutes.La vitesse et le tacle-tir d'Iñaki Williams auraient suffi à en faire un joli but. Mais les dieux du football sont parfois cruels et Grenade en a fait l'amère expérience. Glissade, dégagement de Luis Abram sur son coéquipier Raúl Torrente puis dégagement de ce dernier, qui devance Iker Munian, sur le poteau avant que le ballon ne rebondisse sur Luís Maximiano, le portier adalou. Du grand sabordage.8/10 pour le passement de jambe et la feinte de corps. Pas de bol, Josué n'a pas choisi le bon jour pour rendre hommage à Christophe Dugarry et sa « cagade » , et Jean-Jacques Pierre a encore beaucoup de boulot avec la sélection haïtienne.Un sacrifice de la jambe qui n'est pas sans rappeler celui du dos de Cris avec Lyon contre Le Mans , il y a quinze ans. Mais le genou de Bruno Mezenga est solide et l'attaquant de Goiás restera même vingt minutes de plus sur le terrain. Un vrai soldat.Le même jour que la merveille de Mitrović, le gardien du Red Bull Bragantino Júlio César et son défenseur César Haydar nous proposent une démonstration fantastique de communication entre coéquipiers. La palme revient à César Haydar qui conclut sa performance par une passe décisive pour Wagner Ferreira Dos Santos puis une tentative foirée de dégagement en retourné. Le clou du spectacle ? Ce pion précipite la défaite de Bragantino (1-2) contre Juventude ce soir-là.Pas facile de marquer des buts quand on est défenseur. En 297 matchs avec New England, Andrew Farrell n'en a inscrit que deux, en 2018. En manque d'adrénaline, le natif de Louisville dans le Kentucky a décidé de remettre le couvert avec un fantastique CSC. Et pour être certain de faire trembler les filets, il feint de s'emmener le ballon de la tête volontairement avant de s'arracher pour empêcher son gardien de dégager. Une détermination sans faille.Si Gauthier Hein fait partie des prétendants au prix Puská s, c'est uniquement parce que son coéquipier Hamza Sakhi n'avait pas encore sorti cette merveille en duo avec Rémy Riou, le gardien caennais.