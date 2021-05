Tolisso : « Mentalement, j’ai vécu la blessure la plus dure de ma carrière »

FG

Coco est de retour.De retour à la compétition le 15 mai dernier après une déchirure du tendon de la cuisse gauche il y a plus de trois mois , Corentin Tolisso a fait un énorme travail pour revenir au sommet de sa forme. Une victoire personnelle qui lui a permis d’être appelé en équipe de France pour l’Euro , un objectif jamais vraiment sorti de sa tête malgré l’annonce de sa blessure."c’est mort (pour l’Euro, N.D.L.R.)"Une véritable course contre la montre, mais également un défi mental à relever pour l’international français, qui s’est coupé des réseaux sociaux pour ne pas se, et qui a pu compter sur le soutien de Didier Deschamps, persuadé que Tolisso ferait tout pour revenir à temps., poursuit l’ancien lyonnais."J’en ai plus que marre ! Les croisés en 2018, l’année dernière un truc de trois moi et là rebelotte ". De quoilorsqu’il a suivi l’annonce de la liste de Deschamps, en compagnie de Coman, Pavard et Hernandez., ajoute Tolisso.Une belle récompense pour le champion du monde 2018.