Sur le Courtois de l'Europe

Brillant tout au long de la saison, le gardien belge du Real Madrid a conclu son exercice ce samedi soir par une performance historique en finale de la Ligue des champions face à Liverpool. Grand héros de cette finale face aux Reds, Courtois décroche ainsi sa première C1 tout en offrant une quatorzième couronne au Real.

« Thibaut utilise ses bras comme une corde »

Un géant d'un autre bois

Dans la nuit de San Siro, le 15 septembre dernier, un lampadaire s’éclaire face aux caméras. Il rit et dit :À quelques mètres de là, les joueurs de l’Inter quittent le théâtre milanais la tête basse, emportant avec eux le souvenir de ce diable qui n’aura cessé de sortir de sa boîte pour leur sauter au visage tout au long de la soirée. Bilan pour les hommes de Simone Inzaghi : 18 tirs tentés, cinq cadrés, aucun but marqué et trois points concédés à un Real Madrid venu en Italie exhiber son plus beau masque . Soit celui de l’assassin à qui on n’apprend pas à faire la grimace, ce qu’il est possible de symboliser via les exploits à répétition d’un Thibaut Courtois qui, sans le savoir, vient de donner le ton de la suite de sa saison. Huit mois plus tard, le Belge vient de remporter, au stade de France, la première finale de Ligue des champions de sa carrière après celle perdue dans les buts de l’Atlético, en 2014. Précision : Courtois ne s’est pas contenté de ça et a surtout été l’homme central du plus haut sommet de la saison XXL de son club, vainqueur samedi soir de la quatorzième C1 de son histoire. Un hasard ? Tout sauf ça.Un chiffre, d’abord : face à Liverpool, resté muet pour la troisième fois en trois finales cette année, Thibaut Courtois a sorti neuf parades décisives (sur un total de 2.58xGOT). Aucun gardien n’avait jusqu’ici été à ce point statistiquement héroïque sur une finale de Ligue des champions. Plus encore, l’international belge a réalisé 59 arrêts tout au long de la campagne, ce qui est, là-aussi, un record. Mais comment expliquer rationnellement une telle performance ? Il y a quelques jours, invité à s’exprimer sur les capacités extraordinaires de son ancien protégé à Genk , Guy Martens nous confiait :Et par dégoûter un paquet d’attaquants. Mohamed Salah samedi soir, ceux du Real cette semaine, ce qui a fait rire jaune Carlo Ancelotti mardi après-midi lors d’une séance à Valdebebas :"Thibaut, tu dois donner plus de confiance à nos attaquants car tu sauves toujours tous leurs tirs..." »Ainsi, à l’heure des bilans, Courtois restera comme l’un des héros de l’épopée suffocante d’un Real immortel, qui aura su, d’août à mai, répondre à tous les scénarios possibles. Cette finale, où il aura été aussi royal dans les airs que supersonique au sol, au point de voir ses défenseurs lui sauter au cou après un arrêt monumental devant Salah en fin de match, est alors l’occasion de replacer le géant de Bée sur les hauteurs d’un débat dont il a trop souvent été absent au cours de la dernière décennie : celui de meilleur représentant de son poste., a-t-il répondu samedi matin, dans les colonnes de L’Équipe Sur ce point, un élément aura marqué les esprits tout au long de la saison : l’évolution du jeu au pied de la pieuvre de 30 ans, notamment accompagnée depuis le début de l’année 2021 par le spécialiste Thierry Barnerat , qui collabore, entre autres, avec des professeurs en neurosciences. Barnerat a, par exemple, aidé Courtois à progresser sur sa première touche de balle et l’a davantage forcé à utiliser son pied droit, ce qui lui a offert un atout inestimable : la possibilité de jouer avec la même confiance de ses deux pieds. Explications du spécialiste dans les pages du Temps Si cette nouvelle arme n’a pas été aussi décisive lors de cette finale que lors de la demi-finale retour face à Manchester City, le gardien belge a cependant été un repère précieux pour la bande d’Ancelotti et un mur en cage brillant. Sa performance est à envoyer au musée de la Ligue des champions et à projeter en boucle aux jeunes gardiens en devenir. Avant de partir, tête haute, il a alors pu souffler devant les micros :Puis, en conférence de presse, Thibaut Courtois, 22en 50 matchs disputés toutes compétitions confondus cette saison, a vu Carlo Ancelotti lui taper dans les mains, l'historique technicien italien accompagnant le geste d'un. Demain, il pourra alors descendre au sous-sol de sa maison espagnole, où il range soigneusement ses trophées, et y placer les dernières pièces de son butin. Le débat est clos : ce type est bien d’un autre bois.

Par Maxime Brigand, au Stade de France