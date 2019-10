Tammy et Olivier sont dans un bateau, Olivier tombe à l'eau...

Alors que Chelsea se déplace sur la pelouse du LOSC ce mercredi soir, le jeune Tammy Abraham n'a eu besoin que d'un mois pour reléguer Olivier Giroud au rang d'attaquant lambda. Pourtant, le Français avait été le fer de lance de la dernière campagne européenne des Blues. Un choix fort de la part de Frank Lampard, mais un choix d'ores et déjà payant.

1

Lille Chelsea Groupe H Ligue des champions Diffusion sur

21 ans et déjà quelques records

Le Blues de Giroud

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 14 septembre, alors qu’on joue la 77minute de jeu entre Wolverhampton et Chelsea (2-5) , Tammy Abraham cède sa place à Michy Batshuayi. Conspué par les supporters des- qui fêtaient le 130anniversaire de leur club -, le jeune attaquant destend trois doigts vers la Billy Wright Stand du Molineux Stadium, en référence auqu’il vient d’inscrire. Ce jour-là, l’attaquant de 21 ans devient surtout le plus jeune joueur de l’histoire de Chelsea à marquer un triplé en Premier League, et le plus jeune Anglais à réaliser une telle performance depuis Raheem Sterling, en 2015. Largement suffisant pour convaincre Frank Lampard d'en faire son nouveau titulaire à la pointe de l'attaque. Au nez et à la barbe d'Olivier Giroud, en passe d'être poussé vers la retraite par un gosse de 21 ans.Avant ce triplé contre les, Tammy Abraham avait déjà commencé à mettre tout le monde d’accord. Le 31 août, contre Sheffield (2-2) , l’attaquant desétait devenu le premier Anglais à inscrire un doublé en Premier League à Stamford Bridge depuis Frank Lampard, en 2010. C’est justement l’ancien numéro 8 desqui a lancé Abraham et lui a donné sa confiance pendant la préparation estivale du club londonien. Interdit de recruter malgré lui , Lampard est donc allé piocher dans le centre de formation. Le coach londonien en a sorti un joueur par ligne. Le défenseur central Fikayo Tomori, né en 1997 comme Abraham, le milieu offensif Mason Mount, qu’il avait sous ses ordres l’an dernier à Derby County.Puis Tammy Abraham, prêté l’an dernier à Aston Villa et avec qui il a marqué 25 buts en Championship (soit 4 de moins que le roi Teemu Pukki, mais autant que Neal Maupay), permettant au club de Birmingham de retrouver l’élite. Malgré un début de saison compliqué des, ces trois joueurs ont insufflé à Chelsea une dynamique positive. Tellement positive que Lampard n'a pas hésité à les installer durablement dans son équipe type. Et si depuis soncontre Wolverhampton, Abraham a quelque peu levé le pied (comme le laissait deviner le CSC inscrit quatorze minutes après son troisième but face aux), l'attaquant anglais a conservé la confiance de son coach. Au grand dam d'Olivier Giroud, qui a les plus grandes peines du monde à réintégrer l'équipe type desSi Giroud s'est fait doubler par Abraham, et ce, malgré les départs de Gonzalo Higuaín et Álvaro Morata, le Français se retrouve désormais carrément derrière Michy Batshuayi, alors que le Belge a été estimé indésirable une bonne partie de l'été. Après la défaite en championnat contre Liverpool (1-2 le 22 septembre) , alors qu'il avait écarté Giroud du groupe, Lampard avait répété que Batshuayi méritait «» . En réalité, l'attaquant tricolore n'entre pas dans les plans de son coach, qui ne lui a accordé que 100 minutes de jeu depuis le début du championnat. La saison précédente, Giroud n'avait été titulaire que sept fois en championnat, mais il avait saisi sa chance en Ligue Europa, inscrivant onze buts en quatorze matchs. Cette saison, Lampard ne semble pas disposé à lui faire cadeau de cette sucrerie européenne, les 17 minutes offertes face à Valence lors de la 1journée (défaite 0-1) ne voulant pas dire grand-chose.Pourtant, le 14 août dernier, lors de la finale de Supercoupe d'Europe contre Liverpool , Giroud était titulaire et avait ouvert le score. Avant d'être remplacé par Abraham, qui avait raté son tir au but et offert la victoire aux. Lors de la première journée de Premier League, contre Manchester United , le jeune Londonien était apparu timoré et emprunté. Mais en réalité, ce n’était qu’un leurre. Par la suite, il a tout dégommé, marquant sept buts en sept rencontres de championnat. Surtout, après trois prêts successifs à Bristol, Swansea et Aston Villa, Abraham avait la certitude que sa chance viendrait : «» Tellement excitant que l'attaquant anglais devrait bientôt signer un nouveau contrat de cinq ans, avec une belle revalorisation salariale à la clé. Tout l'inverse d'Olivier Giroud, dont lene devrait pas se guérir sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy.