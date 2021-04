Cinq des six clubs anglais se retirent officiellement

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League. We made a mistake, and we apologise for it. — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued. — Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021

We will not be participating in the European Super League.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021

EM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Allez, «» , comme dirait Bart Simpson.Alors que Manchester City avait déjà communiqué son retrait du projet Superligue en fin de soirée, quatre des cinq autres clubs anglais en ont fait de même juste avant minuit.Manchester United, Liverpool, Arsenal et Tottenham ont tous publié un communiqué pour expliquer qu'ils se retiraient, Arsenal parlant même «» Seul Chelsea n'a pour le moment pas communiqué sur son éventuel retrait du projet.Ces décisions sont évidemment saluées par l'ensemble de la planète foot, même si, selon les informations du, l'UEFA aurait visiblement versé un paquet de pognon à ces clubs pour les pousser à prendre cette décision...