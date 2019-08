Suivez la deuxième journée de Ligue 2 en direct

Deuxième fournée de Ligue 2 ce vendredi soir après le feu d'artifice de la semaine dernière. Chambly et Rodez vont-t-il confirmer ? Le Paris FC et Auxerre vont-il se relever ? Le Havre va-il signer son premier succès ? Une interrogation parmi tant d'autres.

3

Les scores en direct :

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Belle situation pour Alassane N'Diaye (Clermont) au Stade de l'Aube. Perte de moyen pour lui.OH LE ROUGE POUR CÉDRIC CAMBON POUR ORLÉANS ! Florian David (Chambly) partait au but.Troyes continue de pousser malgré le premier but, et Dupé se détend sur le coup de pied arrêté de Mbeumo. Mais l'Estac est bien.Coup franc de Thomas Touré à coté, à Charléty face à son ancien club ! La carrière de ce mec part un peu en cacahuète, non ?@J_Vous_Lavezzi : «» Belle partie malgré cette pelouse indigne et en tout cas, Bamba a régalé sur ce but.AXEL BAMBA EN EMBUSCADE SUR CORNER, LE PFC OUVRE LA MARQUE ! Et sacrée reprise.SUPERBE COMBINAISON SUR COUP FRANC ET GOAL POUR VALENTIN JACOB, NIORT PASSE DEVANT AU HAVRE !!!Le capitaine rodanois Loïc Poujol en sang à Châteauroux. Un soin svp !Ça pousse au Hainault d'un coté comme de l'autre. Allez Messieurs !Déjà deux pions pour Touzghar, qui avait scoré sur penalty face à Niort. Et tout roule pour l'Estac pour le moment.On a failli atteindre le premier quart d'heure sans rien avoir à se mettre sous la dent, c'était moins une.Allez, on est lancé.Sessi d'Almeida qui se prend les pieds dans le tapis au Hainaut, ça devait faire pion ça ! Personne ne veut marquer en fait ?Le poteau grenoblois pour Moussa Djitté et son numéro 2 ! Bon, il y avait du hors jeu à gogo.Loïc Nestor s'est déjà blessé à Grenoble (remplacé par Éric Vandenabeele). On lui envoie toute notre force.Oh cette caresse d'Alhadhur à Gaston-Petit !!! Juste à coté. Vous voyez ?Et si le match frisson de la soirée était un Châteauroux-Rodez ? On n'est pas pas à l'abri.Un peu de retard sur la pelouse flinguée de Charléty, mais désormais c'est partout sur toutes les pelouses. Premiers pas de Max Dupé dans les bois clermontois . Le début de quelque chose de très grand, assurément.Totalement hypé par le retour de Sloan Privat à Sochaux. Même si le bougre n'est pas encore dans le groupe ce soir face à Charléty.Vendredi soir, les promus étaient à la fête, avec un succès de Rodez sur Auxerre (2-0), un autre de Chambly contre VA (1-0). Ce soir, on attend donc Le Mans, défait contre Lens samedi (0-1).Comme d'habitude, huit matchs ce soir, dont un Le Havre-Niort et un Paris FC-Sochaux.On a été gâté lors de la première journée, souvenez-vous