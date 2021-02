En direct : Top chef, épisode 2

Oubliez ce choc du ventre mou entre Marseille et Nice, ce Séville-Dortmund de hipsters et ce Porto-Juve qui sent le 0-0 à plein nez : le vrai sommet de la soirée se déroule en clair dès 21h05, avec le deuxième épisode de la saison 12 de Top Chef. Au menu : salade de légumes gastronomique, biscuit coeur coulant et filet de boeuf revisités, avec en guests le chef japonais Kei Kobayashi, le meilleur cuisinier du monde Michel Bras flanqué de son fils Sébastien, et le brave Jarvis Scott, seul contre tous pour sauver ses miches dans l'émission. On en salive d'avance.

9

Par Simon Butel

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ils me donnent faim, les cons. J'ai pourtant bien pensé à m'engouffrer trois biscuits avant l'émission.On enchaîne avec Potager à quatre mains de Thomas et Arnaud. Ils fanfaronnent trop, les deux, par contre... Attendez que le chef ait goûté.La petite musique au piano n'augure rien de bon... Non, ça va. Gilles Goujon trouve ça pas mal.On attaque avec Jardin du Taj Mahal, signé Pauline et Baptiste. Une assiette ainsi décrite par Baptiste : «» . Retenez-moi.5, 4, 3, 2, 1... C'EST TERMINÉ ! Gilles Goujon va pouvoir nouer son torchon.Je sais pas pourquoi, je donne pas cher de leur peau sur cette épreuve aux deux Conquistadores d'Hélène Darroze.Okay donc Sarah et Mohamed claquent des moules dans leur salade. On doit pas avoir la même définition de légume.Ah, on passe à la brigade rouge d'Hélène Darroze. Embrouilles dans 4, 3, 2, 1...Moi qui étais si fier de ma salade betteraves-oranges-endives-olives noires de Yotam Ottolenghi... Je prends une leçon d'humilité, là.J'ai envie de lâcher mon PC et de choper un calepin pour prendre des notes.Ils vont vraiment farcir des carottes, Charline et Mathieu ???Ok Pauline pose une pièce sur son assiette, «» . Ça va pas beaucoup plaire à l'ARJEL si la brigade violette l'emporte sur cette épreuve.Pauline lui bouffe dans la main à Baptiste, c'est dingue. Perso, un binôme comme ça, je l'emplafonne au bout de trois minutes.La vérité, on dirait pas trop Ian Malcolm dans Jurassic Park le chef Paul Pairet ?Arnaud Baptiste vient donc de nous inventer une nouvelle spé pour la fac de médecine : chirurgien-jardinier. Va falloir penser à rehausser le numérus clausus, parce que je sens que ça va se bousculer à la rentrée.Ok je viens de découvrir qu'il n'existait pas quatre mais cinq saveurs. Wow. Ça parlait à quelqu'un, l'umami ?Eh mais elles y ont pensé au cholestérol de Kei Kobayashi, les ouailles de Michel Sarran ? Ça baigne dans le beurre, j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère.Mea culpa, @o'manou, c'est rentré dans l'ordre.Ah bah puisque le jardin de légumes de Kei Kobayashi est comparable à la Joconde, c'est Thomas et ses assiettes-oeuvres d'art qui devrait être tranquille.C'est donc Gilles Goujon, chef triplement étoilé, qui sera chargé de déguster les salades des candidats. Si mes calculs sont bons, il devrait donc ingurgiter pas moins de 160 légumes en quelques minutes. Appelez-nous Barry White !Objectif de cette salade, retrouver les quatre saveurs : l'acidité, l'amertume, le sucré et le salé. Kei Kobayashi en profite pour revisiter le «» de l'arbitre amateur avec un «» . Quel génie.On attaque avec la première épreuve, dans une configuration inédite. Quatre binômes, opposés autour de la salade du chef Kobayashi, donc : Hélène Darroze aligne Sarah et Mohamed, Paul Pauret choisit Pauline et Baptiste, on a Arnaud et Thomas pour la brigade jaune de Michel Sarran, et Mathieu et Charline côté Etchebest.Présentation de Kei Kobayashi : «» . Mais faut être combien pour la bouffer, au juste ?Le générique fout les frissons. On croirait revoir les plus belles bande-annonces des matchs du dimanche soir sur Canal.AH, ÇA Y EST !En fouillant par-ci par-là aujourd'hui, je suis aussi tombé sur une interview de Michel Sarran. L'occasion d'apprendre que du haut de ses deux étoiles, le chef a ouvert un resto de croque-monsieurs à Toulouse. Oui, oui. Même qu'il y en a aura un éphémère qui ouvrira le 26 avril à la Gare de Lyon. Amis Parisiens, commencez à épargner.Ok, déjà une minute de retard. Heureusement qu'on est pas en train de faire des oeufs à la coque hein, sinon ce serait déjà râpé.Je continue de lâcher du scoop en attendant que cette horreur de Scènes de Ménages se termine. Le nom des guests a fuité (bon en fait suffisait de mater le teaser de l'émission) : pour la première épreuve, les candidats vont visiblement devoir revisiter la Rolls de la salade de légumes : celle du chef japonais trois étoiles Kei Kobayashi. Apparemment, ce type est un crack.Comme tout bon journaliste que je suis, je me suis tout de même renseigné histoire de savoir un peu où je fous les pieds. « Selon mes informations » , on découvrira ce soir Charline, la gagnante d'Objectif Top Chef, intégrée à la Team Etchebest, et on devrait assister à quelques embrouilles dans la Team Hélène Darroze. Ça promet.Bon, je préviens tout de suite : je dé-barque ! La dernière fois que j'ai maté cette émission, j'ai passé ma soirée à rager sur Norbert. Mais bon, y a pas que le foot dans la vie, hein.