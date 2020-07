Suède : Un ancien gardien de MU marque à la dernière minute

KLASSAVSLUT av Helsingborgs målvakt Lindegaard till 2-2! pic.twitter.com/7vv8HnBc6d — Dplay Sport ?? (@Dplay_Sport) July 19, 2020

TB

Au bon souvenir d'Old Trafford.Anders Lindegaard, portier suédois passé par Manchester United entre 2011 et 2015, s'est particulièrement bien illustré dimanche dernier en inscrivant le but de l'égalisation pour son équipe. Et pas n'importe lequel : on joue en effet la 89minute quand son équipe d'Helsingborgs, menée 2-1 par Falkenberg, obtient un corner. Le gardien de 36 ans ramène alors sa grande carcasse dans la surface pour placer une tête décroisée imparable et permettre à son équipe d'arracher le point du nul.De quoi rester à une peu reluisante quatorzième place (sur seize) au classement, mais devant son adversaire du jour, lanterne rouge, pour celui qui est notamment double champion d'Angleterre. On se console comme on peut.Décidément, il n'y a pas d'âge pour inscrire son premier but en carrière.