Sochaux tient la cadence, première pour Nancy

Vainqueur d’une courte tête - celle de Tony Mauricio - à Rodez (0-1) ce samedi, Sochaux est désormais la seule équipe à suivre le sillage du leader toulousain. Juste derrière, Le Havre a dû partager les points avec Caen au terme d’un derby haletant (2-2). Et puis, tout en bas du classement, Nancy a enfin remporté son premier match de la saison, face à Guingamp (2-1).

Par Raphaël Brosse

Toulouse impose un tempo effréné en tête de course et, pour le moment, seul Sochaux parvient à suivre le rythme. Le FCSM a en effet décroché un quatrième succès sur les cinq dernières journées ce samedi, à Rodez (0-1). Longtemps verrouillée à double tour, la rencontre entre Aveyronnais et Francs-Comtois a basculé dans le dernier quart d’heure, quand Tony Mauricio, 1 mètre 68 sous la toise, a battu Lionel M’Pasi d’une jolie tête (76). Derrière, la charnière Pogba-Ndour a tout fermé, et la bande à Omar Daf a gardé bien au chaud ces trois points qui lui permettent encore et toujours de rêver.Nancy la tient enfin ! Bon dernier au coup d’envoi de cette douzième journée, le club lorrain a profité de la réception de Guingamp pour décrocher sa première victoire de la saison. Pourtant, l’affaire paraissait encore très mal embarquée. Déjà parce que l’EAG avait ouvert le score, par l’intermédiaire de Louis Carnot (17). Puis parce que Giovanni Haag a fait sa spéciale, en récoltant un carton rouge (son quatrième, rien que ça, en 2021-2022). Entre-temps, Vinni Triboulet avait toutefois égalisé (59). Et c’est finalement Andrew Jung, la recrue phare de l’ASNL, qui a fait chavirer Marcel-Picot en poussant le cuir dans le but vide (88). L’effet Pedretti ?Un stade comble, des renversements de situation, un temps additionnel à rallonge... Il y a tout eu pour faire de ce derby normand un moment marquant du week-end. Le Havre a tiré en premier, Khalid Boutaïb se faisant un malin plaisir de climatiser D’Ornano. C’était compter sans la capacité de réaction de Caen, qui a inversé la tendance grâce à Alexandre Mendy (32) et Mehdi Chariri (58), tous deux opportunistes. Peut-être trop euphorique à l’idée de jouer un mauvais tour à son meilleur ennemi, le SMC en a ensuite oublié de défendre sur un long ballon aérien. Il n’en fallait pas plus pour offrir à Pape Ibnou Ba l’occasion d’égaliser (68). Merci messieurs, rendez-vous mi-mars pour la revanche.Dans le Nord, c’était soir de derby, et le stade du Hainaut était donc bien garni. Mais il a vite été refroidi. Guère intimidé, Dunkerque a en effet imposé sa loi sur la pelouse du « voisin » valenciennois, en grande partie grâce à un homme : Kévin Rocheteau. Celui qui n’a aucun lien de parenté avec l’Ange vert a toutefois fait honneur à son nom. D’abord en convertissant un penalty en début de match (3), puis en délivrant une passe décisive à l’intention de Désiré Segbe Azankpo (41) et, enfin, en ajustant Lucas Chevalier d’une superbe reprise du droit (47). Ilyes Hamache a bien tenté de réveiller les locaux en inscrivant son premier but en pro (54), sauf qu’il était déjà trop tard. Troisième succès de rang pour l’USLD, qui sort la tête de l’eau (17).Le stade Furiani a été le théâtre d’une bagarre générale après le coup de sifflet final. Avant ça, franchement, il ne s’était pas passé grand-chose entre Bastia et Grenoble. Pour sa première sur le banc du Sporting, Régis Brouard pourra se satisfaire de la combativité affichée par ses joueurs, rarement pris à défaut et trop peu entreprenants en attaque. Le GF38, pour sa part, se contentera probablement de ce point qui lui permet de porter sa série d’invincibilité à quatre matchs.C’est une certitude, Dijon reste convalescent. Mais, au moins, Dijon prend des points. Alors qu’ils auraient pu être plombés par l’expulsion d’Ahmad Ngouyamsa, coupable d’avoir séché Jessy Benet juste avant la pause, les joueurs de Patrice Garande ont au contraire fait preuve de caractère contre Amiens. Au retour des vestiaires, Alex Dobre a ainsi trompé Régis Gurtner d’une frappe chirurgicale (58). En supériorité numérique, Amiens a bien essayé de recoller. En vain. Résultat : les Dijonnais (17) respirent un peu mieux que les Picards (19).Le Paris FC espérait se relancer. C’est finalement le Pau FC qui a redémarré. Dans ce duel entre PFC, la victoire est effectivement revenue aux joueurs du Béarn, plus incisifs que leurs invités du soir. La différence a été faite par l’indispensable Victor Lobry, qui a habilement coupé au premier poteau un centre d’Erwin Koffi (37). Julien Lopez a cependant eu la balle d’égalisation au bout du pied, mais l’attaquant francilien a buté sur Alexandre Olliero (90+4). Frustrant.Niort n’a pas eu le temps de douter chez Quevilly-Rouen. Il faut dire que les hommes de Sébastien Desabre n’ont eu besoin que d’une grosse vingtaine de minutes pour se mettre à l’abri. Décidément de plus en plus à son aise avec sa nouvelle équipe, Lenny Vallier a fait ficelle en reprenant le ballon après un coup franc excentré (13). C’est ensuite Joseph Mendes qui, en force, a transformé un penalty qu’il avait lui-même obtenu (23SP). Et en fin de partie, Samuel Renel a allumé Nicolas Lemaître du droit (82). Emballez, c’est pesé.