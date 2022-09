Sochaux récupère son trône, Le Havre suit, Caen cale

Nettement dominateur face à une équipe de Nîmes dans le dur, Sochaux a récupéré sa place en tête du classement de Ligue 2, suivi de près par Le Havre, tombeur au finish d'Annecy. Parmi les prétendants à la montée, Caen est tombé à Grenoble et le Paris FC face à Rodez. Dans le bas du tableau, Pau s'est donné de l'air en battant Valenciennes.

Les Lionceaux continuent de tout croquer sur leur passage. Surpris par le mordant des Crocos à l'entame de match et l'ouverture du score de N'Guessan d'une frappe croisée, le leader s'est bien repris. Bien aidé par la passivité de la défense adverse, Mauricio ramène rapidement les siens, avant que Sissoko ne profite d'un festival de Kalulu pour doubler la mise. Sochaux a pris les commandes des opérations et ne les lâche plus, le même Sissoko s'offrant même le doublé à la reprise. Nîmes a beau toucher le poteau, Sochaux récupère son trône.Le gros coup de la soirée. Nettement dominateurs dès les premières minutes, les Franciliens voient leur supériorité concrétisée par le penalty de Guilavogui. Une soirée tranquille pour la bande de Thierry Laurey ? Pas du tout, puisqu'en face, Rodez joue l'un de ses meilleurs matchs de ce début de saison. Et recolle par Vandenabeele, buteur de la tête sur coup-franc. Avant de parvenir à prendre les devants sur un penalty concédé par Filipovic et transformé par Danger.Les Tango ont vite dansé à Quevilly. Rapidement devant grâce à un penalty de Durbant, Laval double la mise dans la foulée par Maggiotti, bien aidé par une sortie désastreuse de Thuram. Avec une belle dose de réussite, Diedhiou pousse au fond le ballon après une parade de Sauvage sur une volée de Gbellé pour ramener les Normands, mais en vain. Après la pause, Cissokho est exclu pour un léger accrochage en position de dernier défenseur, anéantissant les espoirs de retour de son équipe, Maggiotti y allant même de son doublé pour plier l'affaire.Le match d'après pour les Grenats. Balayés par Guingamp après avoir été réduits à huit en début de semaine, c'est donc diminués que les Messins se rendaient en Corse. Des Bastiais qui prennent très vite l'avantage par Salles Lamonge, d'une belle volée sur un centre venu de la droite. Il faut attendre la fin de la première période pour assister à une timide révolte des visiteurs, en vain malgré une fin de match emballante. Les hommes de László Bölöni lâchent des points précieux.Une mi-temps pour terminer la sieste, et une pour faire la différence. Longtemps embêté par des chamois accrocheurs, Amiens est parvenu à prendre le dessus sur son opposant du soir pour rester au contact du podium. Une rencontre décidée en cinq minutes peu avant l'heure de jeu, avec d'abord l'ouverture du score de Fofana sur une perte de balle niortaise. La défense des visiteurs se saborde ensuite avec un penalty concédé par Moutachy, exclu, et transformé par Cissé, avec l'aide la barre. Arokodare en rajoute même un troisième, pour le plaisir.La passe de quatre pour le HAC, inarrêtable depuis début septembre. Face à une solide équipe d'Annecy, les Hacmen ont pris leur temps pour trouver la faille, profitant de l'expulsion de Bastian – averti pour la deuxième fois suite à une obstruction – pour faire valoir leur supériorité. Ce sont finalement Alioui depuis le point de penalty puis Cornette qui offrent la victoire aux leurs pour s'emparer de la deuxième place du classement.Irrégularité, quand tu nous tiens. Caen avait l'opportunité de poursuivre son joli début de saison au stade des Alpes, mais il n'en a rien été. En-dessous tout au long du premier acte, les Normands auraient pourtant pu inverser la tendance après l'expulsion de Paquiez, coupable d'une deuxième semelle sur Vandermersch. Mais le public grenoblois a plutôt assisté au but de la soirée signé Jordan Tell, d'un lob de plus de 40 mètres sur Mandrea.Deuxième victoire consécutive pour Pau. Là encore, la rencontre est restée fermée un bon moment, avant que les Pallois ne prennent le dessus sur au retour prématuré aux vestiaires de Debuchy, auteur d'un coup de coude sur Bassouamina. Larsonneur a beau se détendre pour détourner admirablement une frappe de Koffi, c'est le même Bassouamina qui se charge de glaner les trois points pour les locaux.