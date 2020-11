Sochaux gifle Le Havre, Troyes sur le podium

Aucune victoire à l'extérieur en Ligue 2, ce samedi. Troyes fait la bonne opération du soir, en retrouvant le podium grâce à son succès sur Amiens (2-1). De son côté, Sochaux a cartonné contre Le Havre (4-0) tandis que Caen et Auxerre ont été tenus en échec à domicile.

Face à la moins bonne attaque de Ligue 2, l’ESTAC a cru s’être rapidement mis à l’abri grâce à son intenable renard des surfaces, Touzghar, imité par Saint-Louis juste avant la pause. Mais le penalty transformé par Mendoza a relancé la fin de partie. Le même joueur qui, quelques minutes plus tard, a pris rouge. Comme un signe qu’Amiens, toujours quatorzième, n’y arrive pas. Troyes est au contraire tout sourire, et fait la belle opération de la journée en montant sur le podium., comme le nombre de buts de Touzghar depuis cinq matchs. Le Tunisien, en grande forme, a planté un but à chaque fois.L’AJA n’a pas gagné trois matchs de suite depuis 2018, et la série n'était pas loin de s’arrêter. Pourtant, Auxerre manque d’inspiration en début de match et Valenciennes punit très rapidement les joueurs de Furlan par l'intermédiaire de Teddy Chevalier. Les Valenciennois réalisent une première mi-temps presque parfaite, mais la meilleure attaque de L2 revient dans le match juste avant la pause grâce à Mathias Autret sur le premier tir cadré du match pour l’AJA. C’est, aussi, le premier coup franc direct inscrit par Auxerre depuis 2017. En deuxième période, les débats sont plus équilibrés. Auxerre pousse, mais Prior sauve les siens. Avant que Le Bihan ne loupe sa tête à bout portant, en toute fin de match., comme le nombre de places perdues au classement par Auxerre.Malgré le maillot collector de la saison 1990-1991 sur le dos, les Caennais se sont troués au stade d'Ornano. Décevants, les hommes de Pascal Dupraz ont concédé l’ouverture du score face à de costauds Berrichons. Ils ont finalement limité la casse grâce à un penalty transformé par Bammou, mais laissent Troyes leur chiper la troisième place sur le podium. Après avoir sorti la tête de l’eau le week-end dernier, Châteauroux (quinzième) confirme face à un gros poisson., car c'est la première fois que Bammou marque plus de quatre buts au cours d’une saison. Bravo, garçon !Clermont, c’est le Barça. L’équipe de Pascal Gastien restait sur deux matchs nuls avant d’affronter Nancy et au vu du niveau de jeu proposé par les Clermontois ce samedi, la victoire est plus que méritée. Nancy, qui espérait enfin pouvoir réaliser un deuxièmeen championnat, n’existe pas en première mi-temps. Logiquement, Jodel Dossou ouvre la marque en inscrivant son troisième but de la saison. Clermont roule sur le club de Jean-Louis Garcia, qui n’a pas tiré une seule fois avant la pause. L'entraîneur nancéien voulait que son équipe produise du jeu, c’est raté. Le changement de dispositif fait du bien à Nancy au retour des vestiaires, mais Allevinah vient calmer les espoirs des Chardons. Clermont a dominé de A à Z, et revient à la cinquième place. Démonstration, tout simplement., comme le nombre de défaites consécutives de Nancy.Et un, et deux, et trois… et quatre zéro ! Le Havre a complètement pris l’eau, face à des Sochaliens qui ont dû bouffer du lion. Les partenaires de Bédia, auteur d’un doublé, se sont ré-ga-lés alors qu’ils n’avaient plus gagné depuis le 3 octobre. Sochaux, huitième, fait une belle opération au classement et passe devant son adversaire direct qui broie du noir. Car le HAC, douzième, enchaîne sur une troisième défaite d’affilée., parce qu'en douze minutes, Gorgelin a été obligé d’aller chercher à trois reprises le ballon au fond de ses filets. L’angoisse.Les deux promus, aux destins si différents, s’affrontaient sur la pelouse du stade Marcel-Tribut. Et Dunkerque peut remercier son gardien, qui a sûrement réalisé un des plus beaux matchs de sa carrière. Tchokounté ouvre rapidement la marque, mais Pau n’abdique pas et revient par l’intermédiaire de Romain Armand. Dunkerque repasse devant, sur un but de la tête de Diarra. Les Palois continuent de pousser, mais butent sur la muraille Maraval. L’ancien Dunkerquois Romain Bayard vient finalement égaliser, pour permettre à Pau de repartir avec un point mérité., pour la qualité de jeu proposée par les deux équipes.Le RAF et les Bretons ont été fair-play. Premier acte en faveur des locaux, deuxième à l’avantage des visiteurs. Mais en attendant, ce nul ne fait les affaires d’aucune des deux formations. Rodez, dix-huitième, n’a plus gagné depuis sept rencontres et reste à la merci de la zone de relégation. L’En Avant, treizième, continue son surplace. Il serait temps de passer au, comme le nombre de matchs nuls d’affilée du club préféré de Noël Le Graët.La vigilance orange, en Corse, n’annonçait rien de bon. Et comme prévu, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce match entre deux des plus mauvais élèves de Ligue 2. Ajaccio domine la première mi-temps, se crée quelques occasions mais un bon Pinoteau permet à Chambly de rentrer aux vestiaires sans être mené. En deuxième mi-temps, il ne se passe plus rien. Si ce n’est le carton rouge de Gonzalez, défenseur central de Chambly. Les deux équipes s’étaient déjà séparées sur un 0-0, en début d’année. Regarder les matchs d’Ajaccio et de Chambly cette année, c’est quand même une sacrée purge., comme le nombre d’expulsions de Chambly depuis le début du championnat, soit le plus gros total de L2.