Silvio Proto prend sa retraite à 37 ans

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Proto pour partir.À 37 ans et après dix-neuf ans de carrière, Silvio Proto a annoncé sa retraite. Le gardien de but raccroche les gants après une dernière expérience du côté de la Lazio. Formé à La Louvière, il s'était révélé à Anderlecht, avant débuter son parcours étranger à l’Olympiakos puis chez les, s'est ému l'international belge (13 capes) sur les réseaux sociaux. C'est avec fierté et soulagement que j'entame un nouveau chapitre de ma vie, que je vais consacrer à mes hobbys, mes projets et ma petite famille qui m'a plus que soutenu durant cette longue carrière (...) Je dis donc au revoir à ce monde qui a certes fait de moi ce que je suis mais qui était bien trop dur pour mon âme sensible. C'est donc sans aucun regret que mes clubs de golf ont remplacé gants et crampons dans mon coffre. Je sors définitivement de ma cage. »Ah oui, Silvio est également ventriloque durant son temps libre.